В Болгарии произошли два массовых ДТП: погибли 11 человек, десятки пострадали. Фото

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыЧто известно о Владиславе СоколовеКрокодил, 17 автомобилей у мамы и миллиарды на защите энергетики: OBOZ.UA узнал подробности о фигурантах громкого делаДжошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаДжошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаГде смотреть футбол Северная Ирландия – Украина: по какому каналу бесплатная трансляция ключевого матча Лиги нацийГде смотреть футбол Северная Ирландия – Украина: по какому каналу бесплатная трансляция ключевого матча Лиги нацийОккупанты атаковали "Епіцентр" в Кропивницком: вспыхнул пожар, есть пострадавшие. Фото и видеоОккупанты атаковали "Епіцентр" в Кропивницком: вспыхнул пожар, есть пострадавшие. Фото и видеоРоковая женщина: как выглядит китайская шпионка, соблазнившая главу Nvidia и обрушившая акции компании. ФотоРоковая женщина: как выглядит китайская шпионка, соблазнившая главу Nvidia и обрушившая акции компании. ФотоЭктор Хименес-Браво объявил "конкурс на жену" и попросился стать новым "холостяком": Григорий Решетник ответилЭктор Хименес-Браво объявил "конкурс на жену" и попросился стать новым "холостяком": Григорий Решетник ответилСША предложили изменить границы областей Украины, чтобы Россия могла объявить о полном захвате Донбасса – The EconomistСША предложили изменить границы областей Украины, чтобы Россия могла объявить о полном захвате Донбасса – The EconomistИзбил и изнасиловал женщину: полицейские Киева задержали злоумышленника. ФотоИзбил и изнасиловал женщину: полицейские Киева задержали злоумышленника. ФотоУчастницы "Мисс Вселенная 2026" в восторге от соблазнительного платья украинки за 36 000 грн: как оно выглядит. ФотоУчастницы "Мисс Вселенная 2026" в восторге от соблазнительного платья украинки за 36 000 грн: как оно выглядит. Фото
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

В Болгарии произошли два массовых ДТП: погибли 11 человек, десятки пострадали. Фото

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 мин
573
В Болгарии произошли два массовых ДТП: погибли 11 человек, десятки пострадали. Фото
Движение по трассе перекрыли в обоих направлениях. Источник: bta.bg

В Болгарии на Фракийском шоссе произошли две масштабные цепные дорожно-транспортные аварии, в которых погибли не менее 11 человек. Еще около 50 человек получили ранения, а всего в столкновениях участвовали 86 транспортных средств.

Аварии произошли возле развязки Зимница неподалеку от Ямбола в условиях густого тумана и мокрого дорожного покрытия. Об этом сообщает БТА со ссылкой на полицию и региональное управление дорожного хозяйства.

Где произошли две масштабные аварии

Два цепных столкновения произошли на разных участках Фракийского шоссе. Первая авария произошла на 289-м километре трассы на полосе движения в направлении Бургаса, вторая – на 294-м километре перед развязкой Зимница в направлении Софии.

Сначала точное количество автомобилей, попавших в аварии, оставалось неизвестным. По предварительной информации, в столкновениях участвовали несколько десятков транспортных средств. Позже стало известно, что всего их было 86.

Читайте также
Даниил БорщДаниил Борщ
1,0 т.
США адаптировали ракету AIM-174B для доставки 155-мм "гибридов" Vektrex: что известно о разработке. Фото и видео
1,0 т.
США адаптировали ракету AIM-174B для доставки 155-мм "гибридов" Vektrex: что известно о разработке. Фото и видео
Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
861
В Польше задержали двух украинцев: их подозревают в шпионаже и подготовке диверсий по заказу РФ
861
В Польше задержали двух украинцев: их подозревают в шпионаже и подготовке диверсий по заказу РФ
Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
579
США эвакуировали самолеты с британской авиабазы из-за угрозы со стороны Ирана – The Telegraph
579
США эвакуировали самолеты с британской авиабазы из-за угрозы со стороны Ирана – The Telegraph
В Болгарии произошли два массовых ДТП: погибли 11 человек, десятки пострадали. Фото

ДТП в Болгарии 10 ноября 2026. Источник: bta.bg

В Болгарии произошли два массовых ДТП: погибли 11 человек, десятки пострадали. Фото

ДТП в Болгарии 10 ноября 2026. Источник: bta.bg

В Болгарии произошли два массовых ДТП: погибли 11 человек, десятки пострадали. Фото

ДТП в Болгарии 10 ноября 2026. Источник: bta.bg

В Болгарии произошли два массовых ДТП: погибли 11 человек, десятки пострадали. Фото

ДТП в Болгарии 10 ноября 2026. Источник: bta.bg

Что стало причиной ДТП

Среди предварительных причин масштабных аварий называют густой туман, мокрое дорожное покрытие и превышение скорости.

На место происшествия направили сотрудников дорожной полиции, пожарной охраны и аварийно-спасательных служб. Движение по трассе перекрыли в обоих направлениях. Ограничения будут действовать до эвакуации всех автомобилей.

В Болгарии произошли два массовых ДТП: погибли 11 человек, десятки пострадали. Фото

ДТП в Болгарии 10 ноября 2026. Источник: bta.bg

В Болгарии произошли два массовых ДТП: погибли 11 человек, десятки пострадали. Фото

ДТП в Болгарии 10 ноября 2026. Источник: bta.bg

В Болгарии произошли два массовых ДТП: погибли 11 человек, десятки пострадали. Фото

ДТП в Болгарии 10 ноября 2026. Источник: bta.bg

Директор регионального управления дорожного хозяйства инженер Галин Костов сообщил, что организовать движение на этом участке пока невозможно из-за большого количества поврежденных транспортных средств.

Пресс-секретарь Ямбольской полиции Татьяна Павлова подтвердила, что на месте работают экстренные службы. По ее словам, сначала информация о пострадавших была предварительной.

В Болгарии произошли два массовых ДТП: погибли 11 человек, десятки пострадали. Фото

ДТП в Болгарии 10 ноября 2026. Источник: bta.bg

В Болгарии произошли два массовых ДТП: погибли 11 человек, десятки пострадали. Фото

ДТП в Болгарии 10 ноября 2026. Источник: bta.bg

В Болгарии объявят день траура

Премьер-министр Болгарии Румен Радев прибыл на место аварий и сообщил журналистам, что Совет министров объявит 11 ноября днем траура.

Его планируют провести в память о погибших в двух масштабных столкновениях на Фракийском шоссе.

В Болгарии произошли два массовых ДТП: погибли 11 человек, десятки пострадали. Фото

ДТП в Болгарии 10 ноября 2026. Источник: bta.bg

В Болгарии произошли два массовых ДТП: погибли 11 человек, десятки пострадали. Фото

ДТП в Болгарии 10 ноября 2026. Источник: bta.bg

В Болгарии произошли два массовых ДТП: погибли 11 человек, десятки пострадали. Фото

ДТП в Болгарии 10 ноября 2026. Источник: bta.bg

В Болгарии произошли два массовых ДТП: погибли 11 человек, десятки пострадали. Фото

ДТП в Болгарии 10 ноября 2026. Источник: bta.bg

В Болгарии произошли два массовых ДТП: погибли 11 человек, десятки пострадали. Фото

ДТП в Болгарии 10 ноября 2026. Источник: bta.bg

В Болгарии произошли два массовых ДТП: погибли 11 человек, десятки пострадали. Фото

ДТП в Болгарии 10 ноября 2026. Источник: bta.bg

В Болгарии произошли два массовых ДТП: погибли 11 человек, десятки пострадали. Фото

ДТП в Болгарии 10 ноября 2026. Источник: bta.bg

В Болгарии произошли два массовых ДТП: погибли 11 человек, десятки пострадали. Фото

ДТП в Болгарии 10 ноября 2026. Источник: bta.bg

В Болгарии произошли два массовых ДТП: погибли 11 человек, десятки пострадали. Фото

ДТП в Болгарии 10 ноября 2026. Источник: bta.bg

В Болгарии произошли два массовых ДТП: погибли 11 человек, десятки пострадали. Фото

ДТП в Болгарии 10 ноября 2026. Источник: bta.bg

Как сообщал OBOZ.UA, 15 октября вблизи поселка Ставище в Киевской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля Renault, который оказался сотрудником Офиса Генерального прокурора, сбил пешехода, после чего скрылся с места происшествия.

Похожие темы
ДТП в УкраинеДТПБолгария
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!