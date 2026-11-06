В Болгарии на пляже обнаружили дрон с надписью Shahed: что известно

На побережье Болгарии неподалеку от города Шабла обнаружили беспилотник с надписью "Шахед". Его заметил местный житель во время прогулки по пляжу и сообщил о находке властям.

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По предварительным данным, аппарат могло вынести на берег из моря, а на борту может быть взрывное устройство. Об этом сообщил мэр Шаблы Мариян Жечев телеканалу "Нова" и Болгарскому национальному радио (БНР).

Где обнаружили беспилотник с надписью "Шахед"

Дрон нашли на берегу перед зенитным полигоном Шабла. По словам мэра города Марияна Жечева, о находке сообщил один из местных жителей, который заметил беспилотник во время прогулки по пляжу.

Жечов подтвердил, что на корпусе аппарата есть надпись "Шахед". По предварительной информации, беспилотник могло вынести на побережье из моря.

На беспилотнике может быть взрывное устройство

После обнаружения дрона об инциденте сообщили военным. Ожидается, что специалисты по обезвреживанию взрывоопасных предметов изучат аппарат и нейтрализуют его.

На момент сообщения эксперты уже исследовали беспилотник, который обнаружили ранее в тот же день. Ожидалось, что военные специалисты проведут работы по обезвреживанию позднее.

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Как сообщал OBOZ.UA, Болгария планирует закупить более 10 антидроновых систем на фоне необходимости усилить защиту военных объектов и критической инфраструктуры. Страна также усилит меры безопасности на предприятиях, где производят и хранят боеприпасы и взрывчатые вещества.

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