В Болгарии на пляже обнаружили дрон с надписью Shahed: что известно

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыУмерла заслуженная артистка Украины, слава о которой гремела далеко за рубежомУмерла заслуженная артистка Украины, слава о которой гремела далеко за рубежомКогда следующий бой Усика: кто соперник и датаКогда следующий бой Усика: кто соперник и датаКакие зарплаты платят в НафтогазеВ "Нафтогазе" больше миллиона в месяц платят не только главе: OBOZ.UA узнал о космических зарплатах даже в филиале в ЕгиптеВалютный миллионер в Киевском центре занятостиВалютный миллионер в Киевском центре занятости: чем владеет и сколько зарабатывает семья Дмитрия Новицкого"Промежуток в запое? Сказочный": Медведев заявил, что Россию будут умолять вернуться в мировой спорт, и стал посмешищем в сети"Промежуток в запое? Сказочный": Медведев заявил, что Россию будут умолять вернуться в мировой спорт, и стал посмешищем в сетиРютте дал прогноз, чем может закончиться война в УкраинеРютте дал прогноз, чем может закончиться война в УкраинеБалерина Волочкова окончательно выжила из ума и "отправила" своего врага воевать в Украине, где живет ее родняБалерина Волочкова окончательно выжила из ума и "отправила" своего врага воевать в Украине, где живет ее родняТри знака зодиака наконец-то почувствуют финансовое облегчение: вы станете магнитом для денегТри знака зодиака наконец-то почувствуют финансовое облегчение: вы станете магнитом для денегЧетыре армии РФ против десантников Апостола: спикер Генштаба рассказал, как ДШВ срывают российские планы наступленияЧетыре армии РФ против десантников Апостола: спикер Генштаба рассказал, как ДШВ срывают российские планы наступления
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

В Болгарии на пляже обнаружили дрон с надписью Shahed: что известно

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 мин
81
В Болгарии на пляже обнаружили дрон с надписью Shahed: что известно
После обнаружения дрона об инциденте сообщили военным. Источник: novinite.com

На побережье Болгарии неподалеку от города Шабла обнаружили беспилотник с надписью "Шахед". Его заметил местный житель во время прогулки по пляжу и сообщил о находке властям.

По предварительным данным, аппарат могло вынести на берег из моря, а на борту может быть взрывное устройство. Об этом сообщил мэр Шаблы Мариян Жечев телеканалу "Нова" и Болгарскому национальному радио (БНР).

Где обнаружили беспилотник с надписью "Шахед"

Дрон нашли на берегу перед зенитным полигоном Шабла. По словам мэра города Марияна Жечева, о находке сообщил один из местных жителей, который заметил беспилотник во время прогулки по пляжу.

Читайте также
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
912
По Европе прокатилась волна фейковых сообщений о минировании самолетов: кто стоит за провокациями
912
По Европе прокатилась волна фейковых сообщений о минировании самолетов: кто стоит за провокациями
Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
804
Индия успешно испытала собственную квазибаллистическую ракету: что известно. Видео
804
Индия успешно испытала собственную квазибаллистическую ракету: что известно. Видео
Иван ЧерленскийИван Черленский
6,3 т.
Во Франции разработали морскую версию баллистической ракеты дальностью 1000 км: как она будет работать. Фото
6,3 т.
Во Франции разработали морскую версию баллистической ракеты дальностью 1000 км: как она будет работать. Фото

Жечов подтвердил, что на корпусе аппарата есть надпись "Шахед". По предварительной информации, беспилотник могло вынести на побережье из моря.

На беспилотнике может быть взрывное устройство

После обнаружения дрона об инциденте сообщили военным. Ожидается, что специалисты по обезвреживанию взрывоопасных предметов изучат аппарат и нейтрализуют его.

На момент сообщения эксперты уже исследовали беспилотник, который обнаружили ранее в тот же день. Ожидалось, что военные специалисты проведут работы по обезвреживанию позднее.

В Болгарии на пляже обнаружили дрон с надписью Shahed: что известно

На беспилотнике может быть взрывное устройство. Источник: novinite.com

Как сообщал OBOZ.UA, Болгария планирует закупить более 10 антидроновых систем на фоне необходимости усилить защиту военных объектов и критической инфраструктуры. Страна также усилит меры безопасности на предприятиях, где производят и хранят боеприпасы и взрывчатые вещества.

Похожие темы
БолгарияБПЛАShahed (Шахед)
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!