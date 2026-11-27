Незадолго до Дня памяти жертв голодоморов и политических репрессий, который в Украине приходится на четвертую субботу ноября, в Берлинском соборе (Berliner Dom) в столице Германии отслужили экуменическую поминальную службу, чтобы почтить память миллионов погибших украинцев. После этого там состоялся концерт-реквием "Голос земли".

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В службе, которую сопровождало пение хора Cantus украинского греко-католического прихода Святого Николая в Берлине, приняли участие представители евангелической, католической и православной церквей. Об этом пишет "Укрінформ".

Богослужения, посвященные трагедии голодоморов в Украине, проводятся в Берлинском соборе уже шестой год подряд.

"Память о Голодоморе именно сегодня приобретает болезненную актуальность. Вместе с представителями евангелической, католической и православной церквей мы хотим почтить память жертв и подать четкий сигнал против забвения, против угнетения и в защиту человеческого достоинства", – заявили организаторы события.

Проповедник Берлинского собора Штефан Шольпп, обращаясь к посетителям, напомнил, что из-за Голодомора 1932–1933 годов погибли миллионы жителей Украины. Сталинский режим изымал зерно, блокировал села, а после всего этого – отрицал массовый голод.

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"Сегодня мы вспоминаем геноцид, который произошел в самом сердце Европы в 1930-х годах", – подчеркнул Шольпп.

На поминальной службе присутствовали посол Украины в Германии Алексей Макеев, а также послы и представители дипломатических миссий других государств.

С проповедью также выступил епископ Евангелической церкви Берлин-Бранденбург-Силезская Верхняя Лужица Кристиан Штебляйн. Он подчеркнул стойкость украинского народа, который, несмотря на войну, продолжает защищать свою свободу и жизнь.

"Свет украинок и украинцев сильнее, иначе нас бы здесь не было. Мы помним и заботимся о том, чтобы этот свет не погас", – сказал епископ.

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Он заверил украинцев в солидарности и поддержке: "Мы рядом с вами".

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В завершение поминальной службы хор исполнил духовный гимн "Молитва за Украину" ("Боже великий, единый, нам Украину храни").

После этого состоялся концерт-реквием "Голос земли" (Stimme der Erde) в память о жертвах Голодомора 1932–1933 годов. Музыкальную программу исполнили украинский струнный оркестр Danapris String Orchestra, созданный в Берлине в 2022 году как проект Mriya Orchestra, и вокальный ансамбль современной музыки Alter Ratio, основанный в Киеве в 2010 году.

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В программу концерта вошли произведения украинских и зарубежных композиторов, в частности Валентина Сильвестрова, Максима Березовского, Максима Шалыгина, Виктории Полевой, Самюэля Барбера и Арво Пярта.

Как писал OBOZ.UA, в Германии существенно снизился уровень общественной поддержки военной помощи Украине. За прекращение поставок оружия Киеву выступают 53% опрошенных немцев, тогда как продолжение военной поддержки одобряют лишь 46% респондентов.