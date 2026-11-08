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В Берлине неизвестный поднял перед Рейхстагом палестинский флаг: что ему за это было. Фото

Даниил БорщДаниил Борщ
Time to read1 мин
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В Берлине неизвестный поднял перед Рейхстагом палестинский флаг: что ему за это было. Фото
Флаг Германии перед зданием Рейхстага в Берлине. Источник: Ingo Joseph/Pexels

В Берлине 22-летний мужчина забрался на почти 30-метровую мачту перед зданием Рейхстага и заменил флаг Германии на палестинский. После этого он еще около часа оставался на высоте, а правоохранители задержали его и двух предполагаемых сообщников.

Об этом 8 ноября сообщило издание Tagesschau. Инцидент произошел около 11:30 на площади Республики в центральном районе Берлина. По данным полиции, двое мужчин в возрасте 20 и 32 лет находились возле мачты и помогали 22-летнему участнику акции.

Чем закончилась акция перед Рейхстагом

Мужчина снял с мачты немецкий флаг, известный как "Флаг единства", бросил его на землю и поднял вместо него флаг Палестины. Полицейские оцепили место происшествия и задержали двух его предполагаемых помощников.

Сам 22-летний мужчина оставался на верхушке мачты, используя страховочное снаряжение. Примерно в 12:30 он самостоятельно спустился вниз. Тем временем правоохранители с помощью пожарных сняли палестинский флаг.

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Однако вернуть немецкий флаг сразу не удалось, поскольку механизм подъема флага был поврежден.

В Берлине неизвестный поднял перед Рейхстагом палестинский флаг: что ему за это было. Фото

Палестинский флаг перед зданием Рейхстага. Источник: Tagesschau

Какие обвинения грозят мужчине

После установления личностей двух мужчин в возрасте 20 и 32 лет отпустили, ограничившись требованием покинуть территорию. А 22-летний участник инцидента остался задержанным.

Расследованием занимается подразделение государственной безопасности земельного управления уголовной полиции. Мужчине вменяют возможное надругательство над государством и его символами, повреждение имущества, нарушение берлинского закона о свободе собраний и незаконное проникновение на территорию.

В Берлине неизвестный поднял перед Рейхстагом палестинский флаг: что ему за это было. Фото

Палестинский флаг перед зданием Рейхстага. Источник: Tagesschau

Напомним, в июне 2026 года в Таллине обнаружили разорванный украинский флаг со следами поджога. Эстонская полиция начала расследование по факту надругательства над официальными символами иностранных государств и международных организаций. Правоохранители устанавливали причастных к инциденту.

Как писал OBOZ.UA, в сентябре 2026 года в центре Вильнюса двое нетрезвых мужчин сорвали и сломали флаг Украины, установленный на здании. Подозреваемых задержали и поместили в изолятор временного содержания.

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