Турция и Азербайджан разработали проект модернизации устаревших БМП с учётом войны в Украине. Фото и видео

Турецкая корпорация Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) совместно с азербайджанской компанией MİRAS представила проект глубокой модернизации советских боевых машин пехоты БМП-1. Обновленная версия получила обозначение БМП-1Т и название TURAN, а среди ключевых изменений – установка системы защиты от дронов.

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Презентация состоялась на оборонной выставке ADEX 2026 на стенде MKE, сообщает Defence Turk. Для реализации проекта дочерняя структура турецкой корпорации – Makine Kimya Azerbaijan (MKA) – подписала соответствующее соглашение, которое предусматривает модернизацию и техническое обслуживание бронетехники непосредственно в Азербайджане.

Что изменили в БМП-1T TURAN

Азербайджан унаследовал парк БМП-1 от советской армии, и значительное количество этих машин оказалось на вооружении страны после распада СССР. Впоследствии бронетехника использовалась во время Первой и Второй карабахских войн.

Согласно данным аналитических отчетов The Military Balance, азербайджанская армия располагает около 40–50 боеспособных БМП-1. В то же время разработчики рассматривают TURAN и как потенциальный экспортный продукт, поскольку значительное количество таких машин до сих пор эксплуатируется в различных странах.

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В ходе модернизации советскую 73-мм пушку 2А28 "Гром" заменили на современную 30-мм автоматическую пушку с двойной системой подачи боеприпасов. Ее установили на дистанционно управляемой башне, которая может поворачиваться на 360° и обеспечивает увеличенные углы подъема.

БМП-1Т также получила современную систему управления огнем. В ее состав входят электрооптический прицельный комплекс, тепловизионный прицел и система автоматического сопровождения целей.

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Особое внимание разработчики уделили защите от беспилотников. Для этого в БМП были интегрированы наработки турецкой системы ближней противовоздушной обороны TOLGA от MKE, которая должна обеспечивать борьбу с дронами.

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Напомним, армия США испытала мобильный лазерный комплекс AMP-HEL мощностью 20 кВт для борьбы с небольшими беспилотниками. Его установили на легкой тактической машине Infantry Squad Vehicle, что позволяет использовать комплекс непосредственно вместе с подразделениями.

Как писал OBOZ.UA, Польша получилановую партию южнокорейских танков K2 Black Panther. В страну прибыли еще 18 машин, которые пополнят 16-ю механизированную дивизию, а всего Варшава заказала еще 180 таких танков, в том числе в польской версии K2PL.

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