"Цифровая ловушка": что такое GPS-спуфинг и действительно ли из-за него может разбиться самолет

GPS-спуфинг — это подделка спутниковых навигационных сигналов с целью заставить устройство определять неверное местоположение или двигаться по ложным координатам. Особенно часто это явление встречается, когда самолет движется вблизи зоны боевых действий.

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Однако GPS — не единственная система навигации самолета, поэтому эксперты считают маловероятным, что спуфинг привел к авиакатастрофе. Об этом говорится в материале издания The Telegraph.

Как происходит процесс спуфинга

GPS-приемник, расположенный в кабине самолета, получает точную информацию о местоположении, передаваемую из сети спутников.

Отмечается, что GPS полезен для навигации, но не менее важен еще и потому, что обеспечивает работу бортовых часов, метеорологических систем и системы предупреждения об опасном сближении с землей (GPWS), которая оповещает пилота о непосредственной опасности столкновения с землей или горой, а также других систем безопасности в кабине пилотов.

Эксперты отметили, что за последние три года помехи GPS стали одной из самых серьезных проблем для пилотов. Такому воздействию, в частности, подвергаются примерно 1000 рейсов в день.

Процесс GPS-спуфинга состоит из двух этапов. Первый — подавление сигнала. Наземный передатчик, обычно установленный на кузове грузовика, создает радиопомехи, которые улавливает GPS-приемник самолета. Сигнал, поступающий сверху от спутников, относительно слабый, поэтому его сравнительно легко заглушить.

Следующий этап — спуфинг. Когда настоящие сигналы заглушены, отдельный наземный передатчик транслирует фальшивый сигнал GPS, который перекрывает правильную информацию. После этого новые, ложные данные о местонахождении и высоте самолета передаются в другие бортовые системы.

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В большинстве случаев ложные координаты указывают на место неподалеку. Однако иногда самолет могут цифровым способом "переместить" на другой конец света. Например, недавно был зафиксирован случай, когда из-за спуфинга самолет, находившийся в небе над Польшей, якобы оказался в Лиме — столице Перу.

Это явление часто встречается вблизи зоны боевых действий

В большинстве случаев спуфинг пассажирских самолетов не преследует злого умысла, а является побочным следствием военных оборонительных мер. Сигналы подавления и спуфинга используются для нарушения работы навигационных систем недорогих беспилотников. Однако эти помехи также влияют на гражданские самолеты.

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Карта распространения спуфинга постоянно меняется. Например, в 2023 году, когда на фоне войны в Газе обострилась напряженность на Ближнем Востоке, воздушное пространство вокруг Кипра было одним из районов управления воздушным движением, где спуфинг фиксировался чаще всего в мире.

Однако в целом, отмечают специалисты, проблема охватывает весь мир.

Эксперты также привели статистику случаев спуфинга. Так, 1 августа 2023 года было зафиксировано 27 рейсов, подвергшихся спуфингу. Год спустя таких случаев было уже 1394. Еще через год — 806. А 1 августа 2026 года их количество составило 1444.

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Пилоты используют несколько навигационных систем

Эксперты отмечают, что пилоты пользуются не одной, а сочетанием различных систем. "Среди них — инерциальные навигационные системы (INS), которые не зависят от внешних сигналов или данных, а также наземные радионавигационные станции, если они доступны. Эти средства стали особенно полезными в районах, где распространен спуфинг", — говорится в материале.

Может ли самолет разбиться из-за спуфинга

Эксперты отмечают, что если спуфинг является следствием боевых действий, это вряд ли приведет к авиакатастрофе, однако ситуация меняется, когда злоумышленник целенаправленно атакует конкретный самолет.

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Однако и в таком случае специалисты считают это маловероятным, но при этом подчеркивают, что это серьезная проблема, с которой авиакомпании должны бороться. Так, в частности, эксперт Брайан Смит называет"фантастическим" предположение, что из-за спуфинга пилот может перевести самолет с крейсерской высоты на падение в море.

Однако в случае спуфинга над горным массивом ситуация может быть иной.

"Если сделать это в горной местности, у того, кто подменяет сигнал, будет больше шансов направить летящий горизонтально самолет прямо в гору", — отметил эксперт Рафаэль Монштайн.

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