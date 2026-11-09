"Это государство потерпит крах": Трамп сказал, планирует ли возобновление войны в Иране

Дональд Трамп считает, что Соединенным Штатам вряд ли придется возобновлять боевые действия против Ирана, если Тегеран согласится на жесткое соглашение по своей ядерной программе и открытие Ормузского пролива. В то же время американский президент предупредил, что у Вашингтона есть силы и определенные цели для новых ударов, если переговоры не дадут результата.

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Об этом Трамп заявил в интервью CNN, которое состоялось по телефону в воскресенье. Во время 20-минутного разговора с журналистом Джимом Сьютто он пять раз повторил, что новая военная операция против Ирана "крайне маловероятна".

Переговоры с Тегераном

По словам Трампа, дальнейшее развитие событий зависит от того, согласится ли Иран подписать достаточно жесткое соглашение.

"От этого зависит, подпишут ли они очень сильное соглашение. Ответ – крайне маловероятно, что это будет необходимо. Они – государство, которое приходит в упадок", – сказал американский президент.

Он также упомянул экономические проблемы Ирана и заявил, что инфляция в стране в этом году достигла 301%. По словам Трампа, американские удары нанесли Ирану значительный военный ущерб, а экономическое давление продолжает ослаблять его позиции.

"Они финансово угасают. Мы нанесли по ним военный удар. Мы могли бы с ними покончить", – заявил президент США.

В то же время Трамп дал понять, что не исключает нового применения силы. Он подчеркнул, что примет соответствующее решение, если сочтет его необходимым.

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Военные наготове

Несмотря на заявления о нежелании возобновлять боевые действия, американские силы в регионе находятся в готовности. Трамп сообщил, что вблизи Ирана сосредоточены три авианосца США. По его словам, последний из них недавно прибыл, а все корабли полностью готовы к выполнению боевых задач.

Американский президент также рассказал, что военные определили объекты инфраструктуры на территории Ирана, которые могут стать целями в случае новой операции. Среди них – электростанции и мосты.

"У нас на прицеле 38 мостов, которые мы можем уничтожить буквально за один час. Все они будут разрушены", – заявил Трамп.

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Однако он добавил, что не хотел бы уничтожать эту инфраструктуру, поскольку ее восстановление может занять около десяти лет. По словам президента США, строительство мостов требует много времени, поэтому он не хотел бы отдавать приказ об их разрушении.

Трамп также заявил, что иранская противовоздушная оборона фактически уничтожена. Он утверждает, что страна потеряла все средства противовоздушной защиты, а ее возможности по производству ракет и беспилотников существенно сократились.

По оценке американского президента, Иран сохранил примерно 10% ракетного потенциала и 15% возможностей по производству дронов. Значительная часть заводов, выпускавших соответствующую продукцию, по его словам, уничтожена.

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Тем временем дипломатическая активность на Ближнем Востоке усилилась после промежуточных выборов в США. В пятницу Катар сообщил, что Трамп звонил эмиру страны шейху Тамиму бин Хамаду Аль Тани, чтобы обсудить деэскалацию ситуации.

Накануне министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи провел переговоры с коллегами из Саудовской Аравии, ОАЭ, Омана, Пакистана, Кувейта, Иордании, Турции, Кипра и Катара.

В то же время США усиливают давление на Тегеран. Американские военные объявили награду до 20 миллионов долларов за информацию об иранской ядерной программе. Также Вашингтон создал специальную группу, задача которой – препятствовать перемещению Ираном современного вооружения и других материалов по сухопутным маршрутам.

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Еще одним осложнением остается ситуация в Ормузском проливе. Через него проходят нефтяные танкеры, которые, по данным CNN, подвергались иранским атакам. Переговоры между сторонами пока не принесли существенного дипломатического прогресса.

Несмотря на это, Трамп вновь подчеркнул, что считает новую военную операцию маловероятной. "Они очень хотят заключить сделку", – подытожил президент США.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Иран официально снял ограничения на дальность применения ракет.