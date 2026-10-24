ЦРУ полностью на стороне Украины, несмотря на заигрывания Трампа с РФ – СМИ

Несмотря на заигрывания президента США Дональда Трампа с Россией, ЦРУ (Центральное разведывательное управление) продолжает помогать Украине. Сотрудничество между ЦРУ и украинскими спецслужбами остается тесным, а разведывательные операции против РФ стали еще активнее.

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Важную роль в этих отношениях играет директор разведывательного ведомства Джон Рэтклифф. Об этом сообщает The Atlantic.

Директор ЦРУ может влиять на позицию Трампа

Рэтклифф оказался между президентом США, конфликтующим с Киевом, и разведывательным ведомством, играющим важную роль в противодействии российской агрессии. Однако, по словам западных разведчиков, несмотря на риторику Трампа, операции ЦРУ против России стали активнее, чем во времена Джо Байдена.

Украинские власти не считают Рэтклиффа безусловным союзником, поскольку он выполняет решения президента. Если бы Трамп приказал прекратить обмен разведданными из-за украинских ударов по российским НПЗ, директор ЦРУ должен был бы подчиниться. Тем временем Рэтклифф выступает за возвращение ведомства к его основным задачам, среди которых разведка и тайные операции.

Благодаря многолетнему сотрудничеству в Киеве надеются, что он будет передавать Трампу объективную информацию о ходе войны.

Более десяти нынешних и бывших американских и европейских разведчиков характеризуют Рэтклиффа как чиновника, который осознает угрозу со стороны России не только для Украины, но и для США и их союзников.

В отличие от других представителей администрации, Рэтклифф редко выступает публично и почти не комментирует события в соцсетях. Это позволяет ему откровеннее обсуждать с Трампом ситуацию за закрытыми дверями и не смягчать свои оценки России ради публичной риторики.

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"Он хорошо информирован и понимает реальную ситуацию", – сказал один высокопоставленный чиновник украинской разведки, который непосредственно работает с ЦРУ.

Трамп ищет способ склонить Путина к переговорам

Успехи ЦРУ в помощи Украине стали проблемой для Трампа. Регулярные удары по российским нефтеперерабатывающим заводам ослабили экономику РФ и повлияли на ее военный потенциал. Трамп связывает повреждения НПЗ с ростом цен на топливо и настаивает на прекращении украинских атак, одновременно договорившись с российским диктатором Владимиром Путиным о продаже российского дизеля на мировом рынке.

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По словам трех собеседников, знакомых с ходом переговоров, это заявление Трампа стало неожиданностью. Некоторые его советники отговаривали его от разговора с Путиным без конкретного мирного предложения, опасаясь, что ослабление санкций без встречных уступок со стороны России будет выглядеть как слабость.

Трамп, вероятно, рассчитывал, что возможность восстановить доходы России от продажи топлива побудит главу Кремля вернуться к мирным переговорам. Однако американская разведка годами придерживается мнения, что российский лидер продолжает войну, потому что верит в свою победу. Он может рассчитывать не только на военный успех, но и на то, что со временем союзники Украины устанут ее поддерживать.

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Глава ЦРУ посетил Москву для переговоров

В августе Трамп попробовал другой подход к завершению войны, отправив директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву. Там он встретился с представителями российских спецслужб и изложил оценку американской разведки ситуации на фронте. Вывод заключался в том, что ни одна из сторон не добилась решающего преимущества: российские войска не достигли значительных успехов, но и Украина не смогла вытеснить их со своей территории.

Рэтклифф воспользовался закрытым каналом связи между американскими и российскими разведчиками, который позволяет обсуждать важные вопросы без внимания прессы и политиков. Его визит должен был показать Москве, что США передают оценку ситуации напрямую через спецслужбы, а не по дипломатическим каналам.

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Хотя Рэтклифф не встречался лично с Путиным, российские разведчики должны были передать руководству содержание его сообщений. В США и среди их союзников давно предполагают, что окружение российского президента может преувеличивать его шансы на победу. Поэтому Рэтклифф, имеющий доступ к информации о ходе войны, мог донести до Москвы оценку, способную заставить Путина пересмотреть свою стратегию.

В сентябре директор ЦРУ также рассказал Владимиру Зеленскому о поездке в Москву. Их разговор состоялся случайно во время дозаправки самолетов в Ирландии, но продемонстрировал, что украинский президент и глава американской разведки могут оперативно обмениваться информацией и откровенно обсуждать ход войны.

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Как Рэтклифф помогает Украине, несмотря на давление Белого дома

На прошлой неделе Украина могла ощутить последствия возможного сокращения разведывательной поддержки США. Во время российского обстрела Киева появились сообщения о перебоях в работе Starlink и американских систем раннего предупреждения. По данным источников, знакомых с ситуацией, это затруднило обнаружение части российских ракет и их перехват.

Представитель украинской разведки возложил ответственность на американскую сторону, однако есть свидетельства, что причиной неудачного перехвата некоторых целей могли стать технические неисправности. Официально США не прекратили передавать Украине разведданные, однако Трамп может принять такое решение в любой момент.

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По словам людей, работавших с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом, в случае соответствующего приказа президента он не станет пытаться убедить его изменить решение, даже если это вызовет обеспокоенность внутри разведывательного ведомства.

Во время слушаний по утверждению на должность в 2025 году Рэтклифф заявил, что стремится сосредоточить работу ЦРУ на его ключевых задачах – разведке и тайных операциях. Он подчеркнул, что агентство будет выполнять поручения президента и проводить операции там, где другие структуры не могут действовать.

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Стоит отметить, что в прошлом году, после публичной ссоры Трампа с Зеленским в Белом доме, США временно приостановили передачу Украине разведывательных данных. Через пять дней Рэтклифф объяснил, что президент хотел убедиться в приверженности украинского лидера мирному процессу. После встречи Зеленский отправил Трампу письмо, в котором поблагодарил за американскую помощь и заявил о готовности Украины к переговорам.

Трамп зачитал часть этого обращения во время выступления перед Конгрессом и назвал слова Зеленского важными.

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Рэтклифф считал, что пауза в помощи США дала Зеленскому время обдумать дальнейшие шаги. Он поддержал решение украинского президента обратиться к Трампу и спрогнозировал возобновление обмена разведданными. Директор ЦРУ также подчеркнул важность сотрудничества с Украиной для противодействия российской агрессии и продвижения мирных переговоров.

Как подчеркнуло издание, фактически Рэтклифф советовал Зеленскому учитывать характер Трампа, ведь сам хорошо понимает, как ладить с американским президентом.

Как писал OBOZ.UA, Рэтклифф во время поездки в Москву в конце августа передал российскому руководству оценку американских спецслужб относительно войны против Украины. Американская разведка считает, что если РФ продолжит войну против Украины, ее экономика в конечном итоге не выдержит. В результате Россия проиграет, и ее ждет такой же крах, какой постиг Советский Союз.