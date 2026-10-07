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"Это тревожная ситуация": Литва может закрыть границу для россиян из-за распространения чумы

Иван Черленский
Иван Черленский
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"Это тревожная ситуация": Литва может закрыть границу для россиян из-за распространения чумы
Литва готовится к возможным ограничениям на фоне сообщений о чуме в РФ

Литва может ограничить транзит российских граждан через свою территорию, если сообщения о случаях легочной чумы в России подтвердятся и болезнь будет представлять угрозу для страны. В таком случае этот вопрос будет рассматриваться совместно с Европейским союзом.

Об этом заявил министр здравоохранения Литвы Линас Кукураитис, сообщает LRT. Он пояснил, что после пандемии COVID-19 в ЕС действуют процедуры, предусматривающие ограничение передвижения в случае чрезвычайных ситуаций в сфере здравоохранения.

Кукураитис подчеркнул, что Литва готова поднять вопрос о таких ограничениях даже при малейшей угрозе, а окончательное решение будет приниматься совместно с европейскими партнерами.

"Если бы мы увидели хотя бы малейшую угрозу, мы бы подняли этот вопрос, и решения принимались бы совместно", — сказал министр.

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Накануне Кукураитис провел встречу с представителями основных государственных учреждений, отвечающих за реагирование на подобные вспышки. По его словам, в Литве уже определены необходимые процедуры реагирования и имеются достаточные запасы медикаментов.

В то же время министр подчеркнул, что сообщение о случае легочной чумы в России пока не подтверждено независимыми источниками.

"Ситуация вызывает беспокойство, но мы также хотим успокоить общественность", — сказал Кукураитис.

Он добавил, что к сообщениям из РФ относятся осторожно, поскольку это "страна, ведущая войну и являющаяся враждебной".

По словам министра, Литва, другие европейские страны и США внимательно следят за развитием событий.

В то же время Национальный центр общественного здоровья Литвы заявил, что повышенного риска заражения чумой для населения страны в настоящее время нет. В ведомстве подчеркнули, что имеющихся данных недостаточно, чтобы независимо подтвердить, что речь идет именно о легочной чуме.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в российском Шелехове после смерти 28-летней исследовательницы противочумного института не менее 60 сотрудников учреждения отправили на карантин. Женщина могла контактировать с возбудителем легочной чумы, однако российские официальные структуры не подтвердили, что именно эта инфекция стала причиной ее смерти. После этого Казахстан, Монголия, Кыргызстан и Узбекистан усилили санитарно-карантинные меры.

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