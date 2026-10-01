Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
Горячие темы
Осинтеры идентифицировали локацию производственных мощностей ударных дронов "Гарпия-А1". Фото и видеоОсинтеры идентифицировали локацию производственных мощностей ударных дронов "Гарпия-А1". Фото и видеоНацбанк продает серебряную 1 грн с особым дизайномНБУ "выдает" украинцам серебряные 1 грн с особенным дизайном: сколько можно получить за разНочью -3, а днем до +22: когда в Украину придут первые заморозки и наступила ли уже метеорологическая осеньНочью -3, а днем до +22: когда в Украину придут первые заморозки и наступила ли уже метеорологическая осень"Это была ожидаемая смерть". Дочь легендарного Георгия Дрозда раскрыла, какая болезнь забрала его жизнь 11 лет назад"Это была ожидаемая смерть". Дочь легендарного Георгия Дрозда раскрыла, какая болезнь забрала его жизнь 11 лет назадПартия немецкой подруги Путина Сары Вагенкнехт удивительно сменила названиеПартия немецкой подруги Путина Сары Вагенкнехт удивительно сменила названиеПентагон почти полностью распределил 400 млн долларов помощи Украине, — сенатор КунсПентагон почти полностью распределил 400 млн долларов помощи Украине, — сенатор Кунс"Российские НПЗ выводятся из строя с тревожной скоростью": Трамп снова намекнул на вину Украины в мировом дизельном кризисе"Российские НПЗ выводятся из строя с тревожной скоростью": Трамп снова намекнул на вину Украины в мировом дизельном кризисеВ Украине прекратили продажу более 400 наименований российских и беларуских книг: где они продавалисьВ Украине прекратили продажу более 400 наименований российских и беларуских книг: где они продавалисьИллюстрация. ГороскопСтрельцы, смело начинайте новое, а Рыбам нужно отдохнуть: гороскоп на 1 октября для всех знаков зодиака

"Это сценарий 11 сентября": израильские спецслужбы полагают, что второй пилот самолета Flydubai планировал врезаться в небоскреб

Михаил Левакин
Михаил Левакин
Time to read4 мин
icon 763
"Это сценарий 11 сентября": израильские спецслужбы полагают, что второй пилот самолета Flydubai планировал врезаться в небоскреб
Террористический акт с самолетом Flydubai мог произойти по «сценарию 11 сентября»
Источник: скриншоты, коллаж OBOZ.UA

Тот теракт, который произошел 11 сентября 2001 года в США, до сих пор считается самым масштабным по количеству пострадавших и жертв. Но 30 сентября 2026 года в Израиле мог произойти аналогичный теракт, и кто знает – может, он сравнялся или даже превзошел бы американскую трагедию по количеству жертв. Речь идет об инциденте с самолетом Flydubai, летевшим из ОАЭ в Израиль.

Израильские спецслужбы полагают, что второй пилот самолета Flydubai пытался захватить управление, чтобы направить лайнер на столкновение с небоскребом в Тель-Авиве. Об этом изданию The Telegraph сообщили три осведомленных источника.

Сценарий 11 сентября

"Считается, что это сценарий, подобный теракту 11 сентября, когда второй пилот убивает пилота и разбивает самолет на территории Израиля вместе со всеми пассажирами, большинство из которых – израильтяне", – цитирует издание один из своих источников.

Читайте также
Даниил БорщДаниил Борщ
icon 2,3 т.
Российский БПЛА залетел на территорию Молдовы и взорвался в 50 км от Кишинева. Видео
icon 2,3 т.
Российский БПЛА залетел на территорию Молдовы и взорвался в 50 км от Кишинева. Видео
Даниил БорщДаниил Борщ
icon 395
Турция и Азербайджан разработали проект модернизации устаревших БМП с учётом войны в Украине. Фото и видео
icon 395
Турция и Азербайджан разработали проект модернизации устаревших БМП с учётом войны в Украине. Фото и видео
Надежда ДанищукНадежда Данищук
icon 303
"Непосредственной угрозы для Альянса нет": Рютте заявил, что не воспринимает всерьез ядерные угрозы России
icon 303
"Непосредственной угрозы для Альянса нет": Рютте заявил, что не воспринимает всерьез ядерные угрозы России

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утверждает, что пилот-террорист арестован и находится на допросе. При этом его личность, намерения и мотивы официально до сих пор не обнародованы.

Однако, по информации правоохранительных источников The Telegraph, арестованный является гражданином Омана.

Израиль уже расследует, как получилось, что именно оманцу разрешили выполнить рейс в Тель-Авив, учитывая, что Оман и Израиль не поддерживают дипломатических отношений, а Израиль осуществляет строгий контроль за иностранными экипажами, летающими в его воздушном пространстве.

Подробности инцидента

Как сообщал OBOZ.UA, пассажирский самолет, следовавший из Дубая в Тель-Авив, передал код, указывающий на угон. Воздушное судно снизилось до подозрительной высоты и изменило курс в сторону Саудовской Аравии.

В самолете находились 180 пассажиров, в том числе более 100 израильтян. Рейс, следовавший из Абу-Даби в Тель-Авив, из-за указанного инцидента был перенаправлен в Саудовскую Аравию.

Как позже рассказал Нетаньяху, на борту один из пилотов во время полета ранил другого ножом, после чего, вероятно, пытался спровоцировать падение самолета. Однако пассажирам вместе с одним из членов экипажа удалось проникнуть в кабину пилотов и обезвредить нападавшего.

Неожиданные дипломатические последствия

Так или иначе, эта попытка теракта может разрушить "деликатные отношения" между странами Персидского залива и Израилем, которые в последние годы все больше улучшались, считают в The Telegraph. Издание цитирует нескольких израильских политиков, которые, в отличие от премьера страны, не довольствуются одним лишь констатацией фактов и требуют мести тем или иным способом.

Так, израильский министр обороны Исраэль Кац прямо назвал инцидент "попыткой джихадистского нападения", на которое "должна последовать соответствующая реакция". По его словам,"согласно предварительной информации военных, у террориста было единственное намерение – разбить самолет со всеми пассажирами на борту".

Другой "ястреб" в кабинете Нетаньяху, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, заявил, что данный инцидент показал: Израиль должен продолжать свои военные усилия, "пока не достигнем полной победы в Иране, Ливане, Газе, Иудее и Самарии".

И это не единственные голоса в Израиле, из-за которых"отношения с ОАЭ могут вновь ухудшиться", отмечают в издании.

Инциденты с авиаперевозчиками

Напомним, Иран резко отреагировал на новый виток экономического давления со стороны США, направленный на изоляцию гражданской авиации страны. Тегеран предупредил соседние государства о ответных мерах, если они подчинятся требованиям Вашингтона и прекратят обслуживание иранских авиакомпаний.

Как сообщал OBOZ.UA, в Венесуэле разбился легкомоторный самолет, на борту которого находились семь человек. Среди них – украинская модель София Комар и двое местных бизнесменов – братья Доминго Арнальдо и Гильермо Альфредо Амаро Чакон. Все пассажиры и члены экипажа выжили, однако получили травмы, а информации об их состоянии и месте госпитализации пока нет.

Похожие темы
Теракты 11 сентября 2001 годаИзраильтерактБиньямин НетаньяхуБиньямин Нетаньяху
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться