Тот теракт, который произошел 11 сентября 2001 года в США, до сих пор считается самым масштабным по количеству пострадавших и жертв. Но 30 сентября 2026 года в Израиле мог произойти аналогичный теракт, и кто знает – может, он сравнялся или даже превзошел бы американскую трагедию по количеству жертв. Речь идет об инциденте с самолетом Flydubai, летевшим из ОАЭ в Израиль.

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Израильские спецслужбы полагают, что второй пилот самолета Flydubai пытался захватить управление, чтобы направить лайнер на столкновение с небоскребом в Тель-Авиве. Об этом изданию The Telegraph сообщили три осведомленных источника.

Сценарий 11 сентября

"Считается, что это сценарий, подобный теракту 11 сентября, когда второй пилот убивает пилота и разбивает самолет на территории Израиля вместе со всеми пассажирами, большинство из которых – израильтяне", – цитирует издание один из своих источников.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утверждает, что пилот-террорист арестован и находится на допросе. При этом его личность, намерения и мотивы официально до сих пор не обнародованы.

Однако, по информации правоохранительных источников The Telegraph, арестованный является гражданином Омана.

Израиль уже расследует, как получилось, что именно оманцу разрешили выполнить рейс в Тель-Авив, учитывая, что Оман и Израиль не поддерживают дипломатических отношений, а Израиль осуществляет строгий контроль за иностранными экипажами, летающими в его воздушном пространстве.

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Подробности инцидента

Как сообщал OBOZ.UA, пассажирский самолет, следовавший из Дубая в Тель-Авив, передал код, указывающий на угон. Воздушное судно снизилось до подозрительной высоты и изменило курс в сторону Саудовской Аравии.

В самолете находились 180 пассажиров, в том числе более 100 израильтян. Рейс, следовавший из Абу-Даби в Тель-Авив, из-за указанного инцидента был перенаправлен в Саудовскую Аравию.

Как позже рассказал Нетаньяху, на борту один из пилотов во время полета ранил другого ножом, после чего, вероятно, пытался спровоцировать падение самолета. Однако пассажирам вместе с одним из членов экипажа удалось проникнуть в кабину пилотов и обезвредить нападавшего.

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Неожиданные дипломатические последствия

Так или иначе, эта попытка теракта может разрушить "деликатные отношения" между странами Персидского залива и Израилем, которые в последние годы все больше улучшались, считают в The Telegraph. Издание цитирует нескольких израильских политиков, которые, в отличие от премьера страны, не довольствуются одним лишь констатацией фактов и требуют мести тем или иным способом.

Так, израильский министр обороны Исраэль Кац прямо назвал инцидент "попыткой джихадистского нападения", на которое "должна последовать соответствующая реакция". По его словам,"согласно предварительной информации военных, у террориста было единственное намерение – разбить самолет со всеми пассажирами на борту".

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Другой "ястреб" в кабинете Нетаньяху, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, заявил, что данный инцидент показал: Израиль должен продолжать свои военные усилия, "пока не достигнем полной победы в Иране, Ливане, Газе, Иудее и Самарии".

И это не единственные голоса в Израиле, из-за которых"отношения с ОАЭ могут вновь ухудшиться", отмечают в издании.

Инциденты с авиаперевозчиками

Напомним, Иран резко отреагировал на новый виток экономического давления со стороны США, направленный на изоляцию гражданской авиации страны. Тегеран предупредил соседние государства о ответных мерах, если они подчинятся требованиям Вашингтона и прекратят обслуживание иранских авиакомпаний.

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Как сообщал OBOZ.UA, в Венесуэле разбился легкомоторный самолет, на борту которого находились семь человек. Среди них – украинская модель София Комар и двое местных бизнесменов – братья Доминго Арнальдо и Гильермо Альфредо Амаро Чакон. Все пассажиры и члены экипажа выжили, однако получили травмы, а информации об их состоянии и месте госпитализации пока нет.

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