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"Это будет подпадать под действие статьи 5": Кубилюс предупредил Россию о недопустимости ударов по оружейным заводам на территории Европы

Андрей Колотовкин
Андрей Колотовкин
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"Это будет подпадать под действие статьи 5": Кубилюс предупредил Россию о недопустимости ударов по оружейным заводам на территории Европы
Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс

Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил, что российский воздушный или ракетный удар по оружейному заводу на территории европейской страны должен подпадать под действие статьи 5 Североатлантического договора.

Об этом он заявил 1 октября в кулуарах заседания Комитета по вопросам обороны и безопасности Европейского парламента. Кубилюс рассказал об этом польскому телеканалу TVP World, а его слова привёл Politico.

"Если Россия нанесет удар по нашим заводам на европейской территории, это будет подпадать под действие статьи 5", — сказал еврокомиссар. Его помощник уточнил, что речь идет именно о воздушной бомбардировке или ракетном ударе по предприятию.

Российские угрозы

Заявление Кубилюса прозвучало после слов официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. 30 сентября она заявила, что оружейные предприятия в европейских странах, производящие оружие для Украины, Москва может рассматривать как потенциальные военные цели.

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На этом фоне в Европе также расследуют ряд подозрительных инцидентов на предприятиях оборонной промышленности. В частности, Эстония заявила о причастности российских спецслужб к поджогу предприятия Milrem Robotics в Таллинне. Подобные случаи расследуются также в Болгарии, Польше и Словакии.

Позиция НАТО

В то же время заявление Кубилюса не означает автоматического решения НАТО о применении статьи 5. В самом Альянсе подчеркивают деликатность вопроса и не раскрывают заранее, какие именно обстоятельства могут привести к её применению.

Один из дипломатов НАТО, которого цитирует Politico, заявил: "Когда Кубилюс станет генеральным секретарем НАТО, он, возможно, сможет определять, что именно является поводом для применения статьи 5, а что нет". Представитель Альянса, со своей стороны, напомнил о позиции генсека НАТО Марка Рютте, который называл статью 5 намеренно неоднозначной, чтобы не раскрывать потенциальным противникам планы Альянса.

Статья 5 предусматривает принцип коллективной обороны НАТО: вооруженное нападение на одного члена Альянса рассматривается как нападение на всех. При этом конкретная форма помощи определяется самими союзниками.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия уже применяет против европейских стран широкий спектр гибридных методов — от атак дронов до диверсий и саботажа. При этом признаков подготовки Москвы к прямому военному вторжению в страны НАТО пока нет.

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