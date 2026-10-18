"Это катастрофа": в Канаде произошёл масштабный пожар на военной базе, есть жертвы

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Наши воины с начала осени освободили больше территории, чем удалось захватить РФ, – Зеленский. ВидеоНаши воины с начала осени освободили больше территории, чем удалось захватить РФ, – Зеленский. ВидеоНе Зеленский в Москве: министр обороны Италии объяснил, как он видит победу Украины в войнеНе Зеленский в Москве: министр обороны Италии объяснил, как он видит победу Украины в войнеСША возобновили обмен разведданными с Украиной, — ЗеленскийСША возобновили обмен разведданными с Украиной, — ЗеленскийВ Германии заверили, что предоставят Украине ракеты для системы Patriot, но есть нюанс: разъясняем заявление представителя БундестагаВ Германии заверили, что предоставят Украине ракеты для системы Patriot, но есть нюанс: разъясняем заявление представителя БундестагаОльга Стефанишина, иллюстративное фото.Квартиры за миллионы, Mercedes и дом за $550: НАБУ завершило расследование в отношении Стефанишиной"Путин чувствует победу": Зеленский рассказал, кто отдал приказ ограничить доступ к Starlink и Starshield в Украине. Видео"Путин чувствует победу": Зеленский рассказал, кто отдал приказ ограничить доступ к Starlink и Starshield в Украине. Видео"Я иногда предлагала ей..." Мама Магучих сделала откровенное признание про дочку"Я иногда предлагала ей..." Мама Магучих сделала откровенное признание про дочкуОрбан обвинил правительство Венгрии в том, что оно проукраинское. ВидеоОрбан обвинил правительство Венгрии в том, что оно проукраинское. ВидеоОфициально. Киевское "Динамо" уволило главного тренераОфициально. Киевское "Динамо" уволило главного тренераАндре Тан показал, во что превратился его бизнес в Ровно после российского обстрела. ВидеоАндре Тан показал, во что превратился его бизнес в Ровно после российского обстрела. Видео

"Это катастрофа": в Канаде произошёл масштабный пожар на военной базе, есть жертвы

Иван ЧерленскийИван Черленский
Time to read1 мин
icon 1,2 т.
"Это катастрофа": в Канаде произошёл масштабный пожар на военной базе, есть жертвы
Автомобили экстренных служб возле места пожара.

На военной базе "Вейнрайт" в канадской провинции Альберта произошел крупный пожар. В результате инцидента есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает CBC News со ссылкой на министра обороны Канады Дэвида Макгинти. Обстоятельства инцидента расследуют канадские военные совместно с Королевской канадской конной полицией.

В Оттаве Макгинти заявил журналистам, что не припомнит подобных инцидентов в последнее время. В то же время он не уточнил количество погибших и раненых и не назвал причину возгорания.

Военная база расположена в восточно-центральной части провинции Альберта, примерно в 210 км к востоку от Эдмонтона.

Читайте также
Даниил БорщДаниил Борщ
icon 26,3 т.
В Польше упал неизвестный объект: туда направили поисковую группу
icon 26,3 т.
В Польше упал неизвестный объект: туда направили поисковую группу
Иван ЧерленскийИван Черленский
icon 19,9 т.
В Литве упал неизвестный дрон: истребители его не сбили
icon 19,9 т.
В Литве упал неизвестный дрон: истребители его не сбили
Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
icon 11,7 т.
Трамп разозлил Конгресс США отменой санкций против России: поддержат ли это решение
icon 11,7 т.
Трамп разозлил Конгресс США отменой санкций против России: поддержат ли это решение

Премьер-министр Канады Марк Карни сообщил в соцсетях, что федеральное правительство тесно взаимодействует с властями провинции Альберта и местными властями.

По данным переписи населения 2021 года, на базе "Вейнрайт" находились 1310 военнослужащих и гражданских сотрудников. К северу от военного объекта расположен одноимённый город, в котором проживает около 6600 человек.

Муниципальные власти сообщили, что пламя перекинулось за ограду базы на прилегающую территорию. При этом эвакуация не объявлялась.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что во французском городе Лимож во время массовых протестов против роста стоимости жизни вспыхнул пожар в историческом здании мэрии. Огонь уничтожил часть здания, а его 43-метровая колокольня, построенная в конце XIX века, обрушилась.

Похожие темы
Чрезвычайное происшествиеКанадапожарсмерть
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться