"Это катастрофа": в Канаде произошёл масштабный пожар на военной базе, есть жертвы

На военной базе "Вейнрайт" в канадской провинции Альберта произошел крупный пожар. В результате инцидента есть погибшие и раненые.

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Об этом сообщает CBC News со ссылкой на министра обороны Канады Дэвида Макгинти. Обстоятельства инцидента расследуют канадские военные совместно с Королевской канадской конной полицией.

В Оттаве Макгинти заявил журналистам, что не припомнит подобных инцидентов в последнее время. В то же время он не уточнил количество погибших и раненых и не назвал причину возгорания.

Военная база расположена в восточно-центральной части провинции Альберта, примерно в 210 км к востоку от Эдмонтона.

Премьер-министр Канады Марк Карни сообщил в соцсетях, что федеральное правительство тесно взаимодействует с властями провинции Альберта и местными властями.

По данным переписи населения 2021 года, на базе "Вейнрайт" находились 1310 военнослужащих и гражданских сотрудников. К северу от военного объекта расположен одноимённый город, в котором проживает около 6600 человек.

Муниципальные власти сообщили, что пламя перекинулось за ограду базы на прилегающую территорию. При этом эвакуация не объявлялась.

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