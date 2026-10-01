Премьер-министр Болгарии Румен Радев отверг обвинения в пророссийской позиции и заявил, что его называют таким из-за отличающегося от политического мейнстрима подхода к возможному завершению войны России против Украины. По его словам, война ежедневно истощает социальные и экономические системы, поэтому Европе следует активнее использовать дипломатические инструменты.

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Об этом он сказал в интервью Euronews во время саммита Defence and Space. Радев заявил, что не стремится поддерживать Россию, но выступает за реалистичный подход к переговорам и скорейшее достижение мира.

Другой подход

Румен Радев заявил, что считает типичной ситуацию, когда политика, отличающаяся от мейнстрима, сразу же получает ярлык "пророссийской". "Это очень печально", — сказал болгарский премьер, подчеркнув, что, по его мнению, такое определение не соответствует реальности.

После прихода к власти этим летом Радев активно выступал за усиление дипломатического взаимодействия с Москвой с целью прекращения полномасштабной войны РФ против Украины. Ранее в этом году в ЕС также обсуждали возможность возобновления контактов с Россией и даже назначения специального представителя Евросоюза для прямых переговоров.

Однако большинство стран блока заявляло, что российские дипломатические сигналы не свидетельствуют о реальном стремлении Москвы к миру. Из-за этого идея прямого дипломатического взаимодействия с Россией впоследствии отошла на периферию политических дискуссий.

Дипломатия и оружие

Радев заявил, что его не интересует вопрос поддержки России, а главной целью должен быть поиск пути к миру. Он считает, что Европа должна сбалансировать использование военных, экономических и дипломатических инструментов.

"Нашим главным приоритетом должно быть ведение переговоров и работа во имя мира", — сказал болгарский премьер. Он также добавил, что не считает дипломатические возможности исчерпанными.

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По словам Радева, подход Брюсселя в настоящее время слишком сильно сосредоточен на "оружии и деньгах". По его мнению, Европе ещё предстоит найти правильный баланс между военными, экономическими и дипломатическими мерами.

В то же время дипломатические контакты между Россией и западными странами пока не дали заметного результата. В частности, краткая встреча министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на прошлой неделе в Нью-Йорке завершилась взаимными обвинениями. Попытки администрации Белого дома добиться временного прекращения огня также не принесли результата.

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Европейский Союз не будет поддаваться российской тактике ядерного запугивания и распространять в информационном пространстве нарративы Москвы. В ЕС поддерживают тесный контакт с НАТО в отношении ядерных угроз Кремля.

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