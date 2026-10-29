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Травмируются вследствие столкновений со зданиями: в Чикаго призывают изменить строительные нормы из-за массовой гибели птиц

София ЗакревскаяСофия Закревская
Time to read2 мин
69
Травмируются вследствие столкновений со зданиями: в Чикаго призывают изменить строительные нормы из-за массовой гибели птиц
Погибшие птицы, тела которых собрали в Чикаго и Эванстоне. Источник: Chicago Bird Collision Monitors

Всего за одни выходные в Чикаго и его пригороде Эванстоне (США, штат Иллинойс) более 1000 птиц получили ранения или погибли в результате столкновений со зданиями. В это время большое количество птиц пролетало через этот регион во время осенней миграции.

В связи с этим вновь звучат призывы к принятию нового строительного регламента в Чикаго. Об этом пишет Block Club Chicago.

Что происходит в Чикаго

Волонтеры из Chicago Bird Collision Monitors провели прошлые субботу и воскресенье, обследуя центр Чикаго и кампус Северо-Западного университета в Эванстоне. Они собирали мертвых птиц и спасали раненых.

Инспекторы регулярно ищут птиц до восхода солнца во время весенней и осенней миграции, но в эти выходные число столкновений было особенно высоким, отметила Дженнифер Белл, волонтер организации.

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Раненых птиц, собранных волонтерами, доставляют в Центр охраны дикой природы DuPage в Глен-Эллине, где они могут пройти лечение и реабилитацию.

Столкновения птиц со зданиями – распространенное явление в Чикаго во время их осенней миграции. Город и его окрестности являются важным пунктом остановки для птиц, где они могут отдохнуть и подкрепиться во время долгих путешествий, но большое количество стеклянных зданий и ярких огней может сделать его особенно опасным для них.

"Они видят все эти яркие огни, а потом спускаются вниз и сталкиваются со всем этим стеклом, между которым им приходится пытаться пролететь", – сказала Робин Деттерлайн, глава комитета по адвокации Чикагского орнитологического общества и представительница организации Bird Friendly Chicago.

При этом проблема не ограничивается только большими небоскребами Чикаго. Птицы могут сталкиваться со зданиями любого размера, особенно когда стекло отражает деревья и другую растительность или позволяет птицам видеть растения внутри.

Так, в октябре 2023 года за одну ночь погибло почти 1000 птиц, столкнувшись со стеклянными окнами здания Lakeside Center в комплексе McCormick Place. После установки безопасных для птиц оконных конструкций количество столкновений в McCormick Place сократилось на 95%.

Защитники птиц утверждают, что такие меры могут помочь предотвратить столкновения птиц со зданиями в будущем. Недавние инциденты подтолкнули их возобновить усилия, направленные на то, чтобы городской совет принял постановление о строительстве, безопасном для птиц.

Согласно предложенному постановлению, при строительстве новых коммерческих зданий, крупных жилых комплексов и во время определенных ремонтных работ в зданиях необходимо будет использовать безопасные для птиц материалы, такие как специальное стекло с узором и оконные конструкции, делающие его более заметным для птиц.

Постановление, внесенное депутатом Марией Хадден, сейчас находится на рассмотрении Комитета по вопросам зонирования городского совета, где его редактируют перед возможным голосованием.

"Птицы имеют право мигрировать, жить и летать над нашим городом без лишнего вреда. Мы причиняем им лишний вред, продолжая строить все эти стеклянные здания", – сказала Белл.

Травмируются вследствие столкновений со зданиями: в Чикаго призывают изменить строительные нормы из-за массовой гибели птиц

Чикаго на карте. Источник: Скриншот Google Maps

Как сообщал OBOZ.UA, украинские волонтеры приютили черного грифа по имени Берлин, который родился и вырос в зоопарке столицы Германии. Раненую птицу нашли на границе Киевской и Черкасской областей – в месте, где этот вид практически не встречается.

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