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Трампистка Лора Лумер публично выступила против дизельного соглашения с РФ и поддержала Зеленского

Иван ЧерленскийИван Черленский
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icon 2,0 т.
Трампистка Лора Лумер публично выступила против дизельного соглашения с РФ и поддержала Зеленского
Лора Лумер

Американская журналистка и MAGA-инфлюенсерша Лора Лумер выступила против поставок российского дизельного топлива в США. Она заявила, что Москва использует заработанные деньги для продолжения войны против Украины.

Об этом Лумер написала в социальной сети X. Она также обвинила Москву в помощи Тегерану в войне против Соединённых Штатов.

Трампистка Лора Лумер публично выступила против дизельного соглашения с РФ и поддержала Зеленского

Американская журналистка обвинила Москву в помощи Ирану в войне против США. Источник: Скриншот

Лумер вспомнила интервью с Зеленским, которое она взяла в июле. По ее словам, тогда украинский президент заверил, что готов подписать мирное соглашение, чтобы положить конец войне с Россией.

Лумер подчеркнула, что Россия продолжает запускать баллистические ракеты по Украине, убивать украинских детей и бомбить больницы.

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"Путина нужно решительно привлечь к ответственности за его непрекращающуюся агрессию. Мир — это дорога с двусторонним движением", — написала журналистка.

Трампистка Лора Лумер публично выступила против дизельного соглашения с РФ и поддержала Зеленского

Пост Лоры Лумер в социальной сети X. Источник: Скриншот

Трампистка Лора Лумер публично выступила против дизельного соглашения с РФ и поддержала Зеленского

Лумер заявила о готовности Зеленского заключить мирное соглашение и раскритиковала действия России. Источник: Скриншот

Лумер объяснила, почему выступает против поставок российского дизельного топлива в США. Она убеждена, что полученные за него деньги пойдут на продолжение войны против Украины и поддержку Ирана.

"Россия использует все деньги, которые получит от поставок дизельного топлива в США, чтобы и дальше убивать украинцев и помогать Ирану убивать американцев", — заявила она.

Отдельно Лумер раскритиковала политическую систему России, назвав Путина диктатором. "Выборы в России — фикция, и все это знают", — написала она.

Трампистка Лора Лумер публично выступила против дизельного соглашения с РФ и поддержала Зеленского

Лумер назвала российские выборы фикцией, а Путина — диктатором. Источник: Скриншот

Американская блогерша также заявила, что выборы в Украине состоятся после окончания войны, и призвала оказывать давление на Путина, чтобы он прекратил агрессию.

"Когда Путин завершит войну, я уверена, что в Украине состоятся выборы", — написала она. По словам журналистки, вместо того чтобы призывать Украину сменить президента, международное сообщество должно оказывать давление на Москву, чтобы та прекратила войну.

Трампистка Лора Лумер публично выступила против дизельного соглашения с РФ и поддержала Зеленского

Лумер заявила, что выборы в Украине состоятся после окончания войны. Источник: Скриншот

Кроме того, Лумер выступила против закупки российской нефти, связав такие закупки с финансированием иранского режима.

"Покупка российской нефти пополняет казну исламистского режима Ирана, который скандирует: "Смерть Америке". Мы это знаем", — подчеркнула журналистка.

Трампистка Лора Лумер публично выступила против дизельного соглашения с РФ и поддержала Зеленского

Пост Лоры Лумер в социальной сети X. Источник: Скриншот

Как сообщал OBOZ.UA, 9 октября президент США Дональд Трамп похвастался "успешным" разговором с российским диктатором Владимиром Путиным и заявил о достижении договоренности о поставках российского дизельного топлива в США. Вашингтон временно разрешил продажу, поставку и импорт дизельного топлива российского происхождения, ослабив санкционные ограничения в этой сфере.

По словам Трампа, в течение нескольких месяцев Россия должна поставить в США до 4,8 млн тонн дизельного топлива, в том числе 300 тыс. тонн в октябре.

По оценкам немецкого издания Bild, продажа всего заявленного объема по рыночной цене около $1400 за тонну принесет России примерно $6,7 млрд. В то же время президент мюнхенского института ifo Клеменс Фюст выразил сомнение в том, что Россия сможет поставлять значительные объемы топлива, учитывая повреждения её нефтеперерабатывающих заводов.

После разговора с Путиным Трамп также заявлял, что российский диктатор якобы стремится к миру и заключению соглашения с Украиной. В то же время американский президент обвинял Зеленского в нежелании договариваться и утверждал, что закончить войну можно было еще давно.

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