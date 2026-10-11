Администрация президента США Дональда Трампа выступает против всех нынешних кандидатов на пост генерального секретаря ООН. В Вашингтоне считают, что претенденты недостаточно разделяют мировоззрение американского президента и его стремление к радикальным реформам организации.

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В то же время США, как постоянный член Совета Безопасности ООН, имеют право вето на кандидатуру нового генсека. Об этом сообщает Politico.

США хотят видеть во главе ООН сторонника реформ

По данным источников, администрация Трампа не поддерживает ни одного из нынешних претендентов. Один из чиновников заявил, что среди кандидатов нет реформаторов, которых хотели бы видеть Соединенные Штаты, а некоторые из них стремятся сохранить существующее положение дел.

В Госдепартаменте подчеркнули, что новый руководитель должен вернуть ООН к ее главной цели — поддержанию мира и безопасности во всем мире. США поддержат только того кандидата, который продемонстрирует готовность к значительным реформам.

Бывший помощник госсекретаря США Джеффри Пайатт считает, что такая позиция свидетельствует о стремлении Белого дома повлиять на выбор человека, который будет соответствовать его мировоззрению и интересам.

Кто претендует на пост генсека ООН

На данный момент в списке семь кандидатов, среди которых преобладают карьерные дипломаты. Лидером опросов Совета Безопасности является бывшая вице-президент Коста-Рики Ребекка Гринспан, которая также возглавляла Конференцию ООН по торговле и развитию.

Однако американские республиканцы выступают против её кандидатуры, считая её слишком критичной по отношению к Израилю и слишком мягкой в отношении Китая.

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Среди других потенциальных претендентов называют Рафаэля Гросси, возглавляющего Международное агентство по атомной энергии, президента ФИФА Джанни Инфантино, болгарского дипломата Николая Младенова, бывшего посла ОАЭ в ООН Лану Нуссейбе и экс-министра иностранных дел Турции Феридуна Синирлиоглу.

По словам помощника конгрессмена-республиканца, в партии хотели бы видеть менее политизированного кандидата, способного провести необходимые изменения.

Финансовые проблемы и требования США

ООН сократила тысячи рабочих мест и работает над объединением агентств после того, как сокращение американских взносов привело к дефициту в 4 миллиарда долларов. Организация также сокращает расходы, в частности на командировки.

Главные истории дня

В то же время администрация Трампа вышла из ряда структур ООН, в частности из Всемирной организации здравоохранения, и создала собственный Совет мира для планирования будущего разрушенного сектора Газа.

Когда выберут нового генерального секретаря

Следующее голосование в Совете Безопасности ООН ожидается 16 октября. Пять постоянных членов Совета имеют право вето, поэтому отрицательная позиция любого из них может заблокировать кандидатуру.

Бывший посол США в ООН Джон Болтон предположил, что администрация Трампа может не возражать против временного отсутствия нового руководителя. По его мнению, это ещё больше ослабило бы организацию.

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Пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик заявил, что процесс отбора планируется завершить до 31 декабря. Если к этому времени нового генерального секретаря не изберут, полномочия Гутерреша могут быть продлены.

По неформальной традиции должность переходит от одного представителя региона к другому, и сейчас настала очередь Латинской Америки. Также усиливаются призывы впервые избрать на эту должность женщину, однако в Госдепартаменте подчеркнули, что будут поддерживать наиболее квалифицированного кандидата независимо от пола или происхождения.

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Как сообщал OBOZ.UA, 9 октября Трамп похвастался "успешным" разговором с Путиным. Он, мол, договорился с "другом Владимиром" о закупке российского дизельного топлива, в связи с чем Вашингтон начал снимать с Москвы часть санкций, введенных против агрессора.

Зеленский выразил разочарование "нечестными и несправедливыми" действиями США. В ответ на критику украинского президента Трамп публично поблагодарил Путина.

Также президент США заявил, что Украине пора назначить нового лидера. Поскольку действующий президент Зеленский якобы "никогда не заключает соглашений" и не идет ни на какие компромиссы.

На какие компромиссы пошёл его "друг Владимир", развязавший войну против Украины, Трамп не уточнил. Да и о том, не засиделся ли в кресле президента сам Путин, правящий Россией уже четверть века, глава Белого дома, похоже, не задумывается.