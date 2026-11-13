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Трамп встретится с Путиным и Си Цзиньпином: NYP назвало дату, место и тему обсуждения

Надежда ДанищукНадежда Данищук
Time to read1 мин
1,9 т.
Трамп встретится с Путиным и Си Цзиньпином: NYP назвало дату, место и тему обсуждения
Трамп встретится с Путиным и Си Цзиньпином: NYP назвало дату, место и тему обсуждения

Президент США Дональд Трамп в следующий четверг, 19 ноября, проведет трехстороннюю встречу с главой Китая Си Цзиньпином и российским диктатором Владимиром Путиным. Переговоры должны состояться в китайском городе Шэньчжэнь на полях ежегодного саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Об этом пишет NYP со ссылкой на представителя Белого дома. Отмечается, что встреча будет посвящена контролю над ядерным оружием.

Главная тема встречи – контроль над ядерным вооружением

По информации издания, встреча состоится в Шэньчжэне – крупном китайском городе недалеко от Гонконга.

Ожидается, что главной темой переговоров станет разработка масштабного соглашения о контроле над ядерными вооружениями.

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Трамп фактически уже подтвердил планы по проведению саммита с участием лидеров трех государств, обладающих большей частью мирового ядерного арсенала.

О чем еще будут говорить лидеры

Помимо ядерного разоружения, лидеры также могут обсудить войну в Иране и ситуацию вокруг Северной Кореи. Кроме того, среди возможных тем переговоров называют войну в Украине.

Издание отмечает, что Трамп в последний раз встречался с Путиным лично в августе прошлого года на саммите в американском штате Аляска, где обсуждали возможность прекращения российской войны против Украины. Си Цзиньпиня американский президент встречал в сентябре в Белом доме.

Специальные посланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в течение этого года неоднократно встречались с Путиным, пытаясь добиться прогресса в переговорах о завершении войны против Украины. Последняя такая встреча в Кремле состоялась в четверг, 12 ноября.

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