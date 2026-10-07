Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в очередной раз заявил, что занимается прекращением войны России против Украины. На этот раз американский лидер попытался заверить американцев, что прекращение боевых действий якобы уже "близится".

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В то же время Трамп признал, что люди этого не замечают и в приближение мира "трудно поверить". Об этом он сказал во время выступления на церемонии открытия строительства новой верфи компании Anduril в Балтиморе.

Что сказал Трамп

"Мы еще не завершили войну между Россией и Украиной. Я работаю над этим. Я думал, что она будет для меня самой легкой. Мы завершили восемь войн. И эта тоже довольно скоро закончится. В этой войне гибнет много людей, и это бессмысленно. Хотя в это трудно поверить и так не кажется, но на самом деле мы приближаемся ( к ее концу)", – сказал он.

Также Трамп заявил, что США готовы помочь России после случая легочной чумы в Иркутской области. Это заявление прозвучало на фоне того, что российские власти и Минздрав РФ до сих пор не признали факт смерти человека от этой болезни, озвучив диагноз "пневмония неизвестной этиологии".

Что интересно – Трамп знает, что в РФ почему-то "называют пневмонией". Так или иначе, по словам американского лидера, в США "уделяют этому вопросу пристальное внимание".

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Другие заявления Трампа

Ранее, в минувший понедельник, Дональд Трамп во время своей речи перед участниками митинга в Небраске высказал предположение, что Иран может захватить такие города, как Лос-Анджелес или Сан-Диего. Между тем, по его словам, повышение цен на газ, вызванное войной, является "небольшой платой" за обеспечение безопасности мира и США.

Такие заявления лидера США вызвали негативную реакцию в обществе, и Трамп столкнулся с острой критикой.

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Также 5 октября Трамп заявил, что Вашингтон рассмотрит предложение Литвы о создании постоянной американской военной базы на ее территории.