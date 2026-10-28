''Трамп изнасиловал меня 30 лет назад'': швейцарская модель публично обвинила президента США в сексуальном насилии

Бывшая швейцарская модель и вице-мисс Швейцария Беатрис Койль публично обвинила президента США Дональда Трампа в изнасиловании, которое, по ее словам, произошло в ноябре 1993 года в нью-йоркском отеле Plaza. Тогда 24-летняя Койль приехала в США для участия в организованном Трампом конкурсе красоты American Dream Pageant.

Видео дня

Об этом пишет Bild. Ее показания вошли в новый официальный доклад демократов Юридического комитета Палаты представителей США, опубликованный 26 октября 2026 года.

Доклад содержит показания 11 женщин, касающиеся обвинений Трампа в сексуальном насилии и его связей с Джеффри Эпштейном. Пятеро из них, в том числе Койль, обвиняют Трампа в изнасиловании.

Что рассказала Беатрис Койль

В 1992 году 23-летняя Беатрис заняла третье место на конкурсе "Мисс Швейцария". Позже в том же году она приняла участие в конкурсе "Мисс Европа" в Стамбуле, где вышла в финал.

После этого Койль получила приглашение от организаторов конкурса "Американская мечта Дональда Трампа" (Donald J. Trump American Dream Pageant), которое предусматривало полностью оплаченную поездку в Нью-Йорк и Атлантик-Сити.

Молодая женщина была в восторге от этой перспективы.

"Имя Трампа как бренд тогда было чрезвычайно известным. Я была ослеплена. Я и понятия не имела, что там царят такие "джунгли", – рассказала она.

РЕКЛАМА

14 ноября 1993 года Койль прилетела в Атлантик-Сити. После завершения конкурса участниц отвезли в отель "Плаза" на Манхэттене.

Там она встретила Трампа, который общался с другими участницами. Они сделали совместное фото и поговорили.

По словам Койль, Трамп пообещал помочь ей получить американскую визу и поступить в Нью-Йоркский университет.

Главные истории дня

Позже, как она утверждает, ее пригласили в номер в Plaza Hotel, где Трамп напал на нее и изнасиловал.

Койл также рассказала, что в тот день с ней связался Джеффри Эпштейн. По ее словам, он представился как "лучший друг Дона" и тоже предложил помощь с пребыванием в США.

После изнасилования Трамп, по словам Койль, заставил ее пообещать молчать. Позже он якобы звонил ей уже в Швейцарию и снова предлагал помочь с визой и учебой.

Ранее она говорила лишь о сексуальных домогательствах

В декабре 2025 года в интервью швейцарскому изданию Blick Беатрис Койль уже заявляла о сексуальных домогательствах со стороны Трампа во время той же встречи. Однако в своей предыдущей версии она утверждала, что тогда ей удалось остановить дальнейшее развитие ситуации.

РЕКЛАМА

Позже Койль рассказала The New York Times, что не решалась раскрывать все подробности из-за анонимных угроз. Теперь она впервые публично заявила именно об изнасиловании.

На вопрос Blick, впервые ли она прямо обвиняет Трампа в совершенном изнасиловании, Койль ответила: "Публично – да".

Почему она озвучила это серьезное обвинение так открыто только сейчас

Койль объяснила, что Трамп подавал судебные иски против нескольких СМИ, поэтому издания не хотели идти на дальнейший риск.

Она утверждает, что ее показания частично подвергли цензуре из-за, как она выразилась, "властных и диктаторских замашек Трампа".

РЕКЛАМА

Теперь она надеется, что расследование Конгресса позволит установить правду.

По ее словам, показания других присутствовавших на конкурсе красоты подтвердят отдельные части ее рассказа.

Кьоль подчеркивает: речь идет не только о ней, но и обо "всех остальных пострадавших, тех, кто пережил подобное, и свидетелях.

По ее словам, показания других людей, находившихся на конкурсе красоты, могут подтвердить отдельные части ее рассказа. Койл подчеркнула, что говорит не только о собственном опыте, но и о других пострадавших, тех, кто пережил сексуальное насилие, и свидетелях.

РЕКЛАМА

В Белом доме обвинения отрицают

Белый дом отверг обвинения, назвав их ложными. Представительница Трампа Лорен Бис заявила, что "ни одно из этих обвинений не соответствует действительности", а отчет демократов назвала политически мотивированной попыткой отвлечь внимание американцев в преддверии промежуточных выборов.

В Белом доме также отметили, что Трамп в прошлом выгнал Эпштейна из своего клуба Мар-а-Лаго

В связи с обвинениями Койль Трамп не был арестован или привлечен к уголовной ответственности.

РЕКЛАМА

Отчет демократов Комитета по вопросам судопроизводства Палаты представителей также содержит свидетельства других женщин о сексуальных обвинениях против Трампа и его связях с Джеффри Эпштейном.

Как сообщал OBOZ.UA, конгрессмены-демократы из Юридического комитета Палаты представителей США призвали назначить спецпрокурора, который расследовал бы предполагаемые связи президента Дональда Трампа с Джеффри Эпштейном, осужденным сексуальным преступником. По утверждению политиков, из 11 женщин, связавших нынешнего президента США с преступлениями Эпштейна, пятеро прямо обвинили Трампа в изнасиловании или сексуальном насилии над ними в компании скандального финансиста либо вскоре после встречи с ним.