Трамп заявил, что займется Кубой ''возвращаясь из Ирана''

Президент США Дональд Трамп сделал резонансное заявление о внешней политике Вашингтона в отношении Кубы. Американский лидер заявил, что Соединенные Штаты намерены переключить свое внимание на островное государство сразу после завершения миссии в Иране.

Видео дня

По его словам, к урегулированию ситуации вокруг Кубы подключится Госдепартамент. Об этом Трамп заявил во время мероприятия в поддержку Республиканской партии, трансляцию которого вел YouTube-канал MAGNO NEWS.

Операция у кубинских берегов и роль Рубио

По словам Трампа, американский военный флот на обратном пути из Ирана пройдет непосредственно вблизи кубинской территории. После чего к дипломатическому и политическому урегулированию подключится Госдепартамент. Таким образом президент США намекнул, что кроме политического вмешательства он не исключает военные операции против Кубы.

"Мы вернемся из Ирана. Эти прекрасные корабли пройдут мимо Кубы. Один из них остановится примерно в 50 ярдах от побережья. Они поднимут руки, а потом мы отправим туда Марко Рубио, чтобы он довел дело до конца", – заявил президент США.

Трамп подчеркнул, что именно госсекретарю предстоит завершить процесс и довести дело до конца.

Обращение Рубио к кубинцам

В свою очередь, сам госсекретарь США Рубио прокомментировал ситуацию в социальных сетях. Обращаясь к гражданам Кубы, стремившимся к переменам в стране, он заявил, что для них "настало время" действовать.

РЕКЛАМА

Глава американской дипломатии раскритиковал действующее руководство острова за коррупцию, невыполненные обещания и привилегированное положение узкого круга лиц.

В качестве пути к изменениям Рубио предложил кубинцам прямое взаимодействие с американскими спецслужбами, призвав воспользоваться возможностью и добиваться перемен посредством конфиденциального сотрудничества с ЦРУ.

Какая власть на Кубе

На сегодняшний день Куба остается социалистическим государством, где единственной законной политической силой является Коммунистическая партия.

Главные истории дня

Президент Республики также является Первым секретарем ЦК Коммунистической партии, что концентрирует в его руках как государственную, так и партийную власть. Высшим органом государственной власти является Национальная ассамблея народной власти. Депутаты избираются на 5 лет.

Ассамблея выбирает из своего состава Государственный совет, который представляет ее между сессиями, а также назначает президента и премьер-министра. На практике законодательные инициативы тесно согласуются с курсом Компартии.

В новой редакции конституции 2019 года была подтверждена приверженность социализму, однако впервые было признано право на частную собственность и открыты возможности для малого и среднего бизнеса.

РЕКЛАМА

Экономическая ситуация на Кубе

В последние годы Куба переживает один из наиболее тяжелых социально-экономических кризисов за всю свою современную историю. Финансовая система страны страдает от сочетания жестких экономических санкций США, тяжелых последствий пандемии COVID-19 и хронической неэффективности плановой модели хозяйствования. Страна столкнулась с гиперинфляцией, резким обесцениванием национальной валюты и скачками цен на базовые товары, из-за чего существенная часть населения оказалась за гранью бедности.

РЕКЛАМА

Настоящим коллапсом для острова стал острый энергетический и продовольственный дефицит. Постоянные веерные отключения электричества, отсутствие топлива и лекарств, а также нехватка элементарных продуктов питания вызывают нарастающее социальное напряжение. Это уже вылилось в редкие для строгой авторитарной системы массовые антиправительственные протесты и рекордные волны миграции, когда сотни тысяч граждан покидают страну, что ставит кубинское руководство перед беспрецедентными политическими и вызовами безопасности.

РЕКЛАМА

Напомним, правительство Кубы в срочном порядке начало вооружать местное население на фоне масштабного развертывания вооруженных сил США вблизи берегов острова. Также власти официально призвали население готовиться к "неизбежному вторжению".

Как сообщал OBOZ.UA, в США официально выдвинули уголовные обвинения бывшему президенту Кубы 94-летнему Раулю Кастро из-за сбития двух американских самолетов в 1996 году. Американские власти инкриминируют ему убийство граждан США и заговор с целью их ликвидации. Обвинение Кастро может стать основанием для силовых действий.