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Трамп предложил должность пресс-секретаря Белого дома главе ассоциации MMA: кого еще хочет видеть в штате. Фото

София ЗакревскаяСофия Закревская
Time to read1 мин
267
Трамп предложил должность пресс-секретаря Белого дома главе ассоциации MMA: кого еще хочет видеть в штате. Фото
Дональд Трамп и Дейна Уайт

Президент США Дональд Трамп предложил президенту Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйне Уайту должность пресс-секретаря Белого дома. Он попросил Уайта "взять с собой помощников", среди которых упомянул двух граждан России.

Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social 7 ноября. Он заявил, что Уайт станет "пресс-секретарем, которому нет равных", и призвал президента UFC принять предложение.

"Я рад сообщить, что великому Дэйне Уайту, бескомпромиссному бойцу и воину, предложили должность пресс-секретаря Соединенных Штатов. Я попросил его взять с собой помощников – даже тех, кто не является гражданином нашей страны: Ислама Махачева, Хабиба Нурмагомедова, Джастина Гейджи, Даниэля Кормье, Аманду Нуньес и Кайлу Харрис. Нам нужны эти люди, чтобы защитить нас от безумных левых", – написал Трамп.

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Трамп предложил должность пресс-секретаря Белого дома главе ассоциации MMA: кого еще хочет видеть в штате. Фото

Кого Трамп видит в команде пресс-секретаря. Источник: Truth Social/Donald J. Trump

Упомянутые им люди – это бойцы ММА, двое из которых являются гражданами России: Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов.

UFC – это международная спортивная организация, которая устраивает и проводит бои по смешанным правилам, а также проводит соревнования за звание чемпиона мира по смешанным боевым искусствам (MMA).

Президент UFC Дэйна Уайт уже отреагировал на пост Трампа. Он опубликовал в своем Instagram изображение, на котором стоит за трибуной пресс-секретаря Белого дома, с подписью "Перехожу к следующему этапу".

Трамп предложил должность пресс-секретаря Белого дома главе ассоциации MMA: кого еще хочет видеть в штате. Фото

Скриншот истории Дэйны Уайта в Instagram

Трамп предложил должность пресс-секретаря Белого дома главе ассоциации MMA: кого еще хочет видеть в штате. Фото

Скриншот поста Дональда Трампа в Truth Social

Как сообщал OBOZ.UA, Палата представителей США может отстранить президента Дональда Трампа от должности в рамках процедуры импичмента уже к концу 2027 года. Такая вероятность оценивается в 75%.

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