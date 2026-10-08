Трамп заверил, что США временно не будут нападать на Иран: какие сроки

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в четверг, 8 октября, что американские военные "не будут наносить удары по Ирану" в течение почти месяца. Он указал точную дату, до которой США воздержатся от ударов – это 3 ноября, – и уточнил, что это дата промежуточных выборов в Америке.

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Такое заявление американский президент обнародовал в своей социальной сети Truth Social. В свою очередь, в CNBC предположили, что Трамп наконец прислушался к своему окружению.

Что сказал Трамп

Прежде всего президент США сообщил, что в настоящее время его команда "ведет продуктивные переговоры" с Ираном. Но это первый случай, когда Трамп одновременно говорит о переговорах и о временном отказе от ударов, не связывая одно с другим. Напротив, американский лидер четко связывает отказ от военных действий с сугубо избирательным процессом в США.

"Хочу четко заявить: несмотря на то, что Иран находится в крайне тяжелом положении – как экономическом, так и военном, – и несмотря на то, что блокада остается в силе в полном объеме (а через Ормузский пролив проходят рекордные объемы нефти – только прошлой ночью это было 22 миллиона баррелей, причем ни один из них не происходил из Ирана и не направлялся туда!), мы не будем наносить удары по Ирану до промежуточных выборов в США, которые состоятся 3 ноября", – отметил Трамп в своем посте.

Президент США добавил, что "Иран не получит ядерного оружия".

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Выборы в США

Это явное изменение позиции президента США, отмечает американский телевещатель, и подчеркивает, что изменение произошло буквально сейчас. Всего сутками ранее на очередном предвыборном митинге Трамп заявлял, что соглашение с Ираном – это "не то, чего он на самом деле хотел бы", цитирует CNBC.

Телеканал объясняет: американцы в основном не поддерживают военные действия против Ирана (среди избирателей тех, кто поддерживает эту войну, всего 31%), поскольку именно война способствовала росту цен на топливо.

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Более того, в CNBC предполагают, что Трамп наконец прислушался к своим "ведущим помощникам, которые давно настаивают на сдерживании войны в ходе предвыборной гонки, чтобы ограничить потери республиканцев".

Что предшествовало

В то же время телеканал напоминает, что, хотя Трамп и объявил о прекращении ударов по Ирану, по его приказу США направляют в регион около 9000 морских пехотинцев, а также третий авианосец.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно вице-президент США Джей Ди Венс заявил, чтоИран должен существенно сократить мощности по обогащению урана, если хочет достичь соглашения с Соединенными Штатами и положить конец уже семимесячной войне. По его словам, Вашингтон ожидает от Тегерана не обещаний, а конкретных шагов в отношении ядерной программы.

Еще в конце сентября переговоры между Вашингтоном и Тегераном зашли в тупик. Стороны не были готовы идти на уступки, хотя катарские посредники пытались помочь им достичь дипломатического прорыва.