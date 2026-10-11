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Трамп решил переименовать один из океанов в свою честь. Видео

Иван ЧерленскийИван Черленский
Time to read1 мин
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Трамп решил переименовать один из океанов в свою честь. Видео
Дональд Трамп

Во время митинга в Кларксвилле, штат Теннесси, президент США Дональд Трамп предложил переименовать Атлантический или Тихий океан. Среди возможных названий он упомянул "Океан Трампа" и "Океан Америк".

Об этом пишет The Washington Post. Предложение американского лидера вызвало смех и аплодисменты присутствующих.

Трамп заметил, что после залива и озера Соединенным Штатам нужен еще и океан.

"У нас есть залив. У нас есть прекрасное озеро. Теперь кто-то сказал: "Вам нужна река"… Нам нужна река. Нам нужен океан", — заявил он.

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В то же время Трамп отметил, что не будет переименовывать реки Гудзон и Миссисипи. Первая названа в честь исследователя Генри Гудзона, о котором президент США сказал, что тот "давно и хорошо поработал, создав эту реку".

Миссисипи, протекающую вдоль западной границы штата Теннесси, Трамп решил оставить с её нынешним названием. Он объяснил это своей привязанностью к штату, где одержал убедительную победу на выборах.

"Я люблю Миссисипи. Мы с таким большим отрывом победили в этом штате", — сказал американский президент.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Дональд Трамп хотел переименовать Ормузский пролив в "Американский пролив" или "пролив Трампа". Это заявление прозвучало на фоне стремления Вашингтона обеспечить безопасность судоходства через пролив и не допустить препятствий со стороны Ирана.

Также OBOZ.UA писал, что в августе 2026 года Дональд Трамп предложил переименовать озеро Онтарио, расположенное на границе США и Канады, в "озеро Америка". Глава Белого дома объяснил свою инициативу тем, что Соединенные Штаты больше не рассчитывают вести значительный объем бизнеса с канадской провинцией Онтарио, в честь которой назван водоем.

Еще в 2025 году Трамп переименовал Мексиканский залив в "Залив Америки". Этот шаг вызвал дипломатическую напряженность в отношениях с Мексикой и спор с агентством Associated Press, которое отказалось использовать новое название.

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