Трамп призвал Нетаньяху ускорить реализацию своего мирного плана по сектору Газа – Axios

Во время телефонного разговора в четверг, 5 ноября, Дональд Трамп призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху предпринять конкретные шаги для реализации мирного плана по сектору Газа. Американский президент хочет продвинуть договоренности независимо от того, кто в итоге сформирует новое правительство Израиля.

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Об этом пишет Axios со ссылкой на двух собеседников, знакомых с ходом разговора. По их словам, к телефонной беседе также присоединились госсекретарь США Марко Рубио, советник Трампа и его зять Джаред Кушнер, а также спецпосланник президента Стив Уиткофф.

Политическая пауза

Реализация мирного плана Трампа фактически приостановилась на несколько месяцев из-за парламентских выборов в Израиле, которые состоялись 27 октября. Американская администрация не хотела, чтобы выполнение договоренностей по Газе стало дополнительным политически чувствительным вопросом во время избирательной кампании.

Незадолго до голосования Трамп публично поддержал Нетаньяху. Теперь, после завершения выборов, американский президент хочет вернуться к реализации своей инициативы.

В то же время израильский премьер остается скептически настроенным относительно готовности ХАМАС отказаться от оружия. Нетаньяху утверждает, что группировка восстанавливает свои силы и продолжает перевооружаться в секторе Газа.

По словам собеседников Axios, администрация США, Совет мира Трампа и Израиль согласны с тем, что предложенный план остается лучшим вариантом дальнейших действий. Убедительной альтернативы ему пока нет.

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Этапы договоренностей

Год назад Израиль и ХАМАС согласились на первый этап 20-пунктного мирного плана Трампа. Это позволило установить режим прекращения огня и добиться освобождения последних 20 живых заложников, захваченных во время нападения 7 октября 2023 года.

В рамках договоренностей создали Совет мира Трампа. В течение нескольких месяцев он разрабатывал механизм дальнейшего урегулирования ситуации, предусматривающий создание палестинского технократического правительства и международных стабилизационных сил.

Главные истории дня

В июле Совет мира достиг договоренности с ХАМАС о 15-пунктном плане. Он предусматривает разоружение вооруженных группировок в секторе Газы, а также передачу гражданского управления и контроля за безопасностью новому палестинскому технократическому правительству.

Однако правительство Нетаньягу в основном отказывалось переходить к практической реализации этих договоренностей. Основными причинами называли внутриполитическую ситуацию в Израиле.

Восстановление Газы

В течение последних трех месяцев Совет мира работал с израильским правительством и военными над деталями плана. В частности, стороны пытались учесть израильские опасения по поводу демилитаризации сектора Газы.

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По словам американского чиновника, процесс будет проходить постепенно. Восстановление территории смогут начать только после того, как подтвердят реальный прогресс в разоружении ХАМАС.

В сентябре, во время Генеральной Ассамблеи ООН, Совет мира представил первоначальный план восстановления Газы на шесть месяцев стоимостью 2,45 млрд долларов. Он включает 66 проектов и описывает, как могут выглядеть первые месяцы послевоенного восстановления и управления анклавом.

Однако для реализации инициативы необходимо сотрудничество как Израиля, так и ХАМАС.

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Позиция США

На следующий день после телефонного разговора с Трампом Израиль посетил бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, который входит в состав Совета мира. Он встретился с Нетаньяху, а также с его политическим оппонентом Гади Айзенкотом, которому поручили попытаться сформировать новое правительство вместо действующего премьера.

По словам источника Axios, Блэр призвал израильских политиков дать предложенному плану шанс.

Американский чиновник признал, что реализация договоренностей будет сложной, но назвал их хорошим вариантом для Израиля.

"Мы хотим двигаться вперед сообща, и нам нужны полное сотрудничество и партнерство со стороны израильского правительства", – подчеркнул представитель США.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Израиль предупредил США об угрозе применения Ираном химического оружия.