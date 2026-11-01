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Трамп использует ИИ для принятия важных для США решений – СМИ

Даниил БорщДаниил Борщ
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Трамп использует ИИ для принятия важных для США решений – СМИ
Президент США Дональд Трамп. Источник: Getty

Демократы в Палате представителей Конгресса США требуют от президента Дональда Трампа сохранить историю его общения с чат-ботами с искусственным интеллектом. Они хотят выяснить, влиял ли ИИ-ассистент Grok, разработанный компанией Илона Маска, на формирование политики Белого дома.

Об этом сообщает Politico. Представитель демократов в комитете по вопросам судебной власти Джейми Раскин и конгрессмен Роберт Гарсия отправили Трампу соответствующее письмо.

Демократы требуют сохранить переписку Трампа с ИИ

В нем они требуют сохранить все запросы, которые президент отправлял чат-ботам, в частности Grok, ChatGPT от OpenAI и Claude от Anthropic, во время исполнения официальных или церемониальных обязанностей, а также ответы искусственного интеллекта.

Кроме того, законодатели попросили провести для них брифинг по этому вопросу до 17:00 11 ноября. Раскин и Гарсия могут возглавить соответственно комитеты по вопросам судебной власти и надзора, если Демократическая партия получит большинство в Палате представителей.

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Трамп использует ИИ для принятия важных для США решений – СМИ

Дональд Трамп. Источник: White House

Трамп якобы советовался с Grok по поводу Венесуэлы

Поводом для обращения стали сообщения о том, что Трамп обращался к Grok за советами по выполнению президентских обязанностей. В частности, он якобы спрашивал чатбота, как венесуэльцы отреагируют на захват президента Николаса Мадуро.

По словам конгрессменов, уже через несколько недель после этого Трамп приказал американским военным атаковать Венесуэлу и захватить Мадуро без разрешения Конгресса. Они назвали такую ситуацию тревожной, поскольку президент консультировался с искусственным интеллектом, но не с Конгрессом по поводу военной операции.

В Белом доме отреагировали на требования демократов

Демократы также заявили, что использование чатботов Белым домом создает серьезные риски для национальной безопасности США. По их мнению, это может сделать страну уязвимой для влияния неизвестных и неподотчетных третьих сторон, а также для ошибок и манипуляций со стороны ИИ.

В Белом доме в ответ заявили, что сохраняют все документы, которые требует закон. Илон Маск на запрос о комментарии оперативно не ответил.

Напомним, Дональд Трамп не впервые публично говорит о своих умственных способностях. Во время митинга в Огайо американский президент заявил, что у него очень высокий коэффициент интеллекта и что он единственный глава государства, согласившийся пройти три когнитивных теста.

Как писал OBOZ.UA, во время одного из публичных мероприятий Дональд Трамп прокомментировал внешность американской рэперши Ники Минаж, обратив внимание на ее ягодицы. В свою очередь, директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун заявил, что артистка могла бы занять должность пресс-секретаря администрации.

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