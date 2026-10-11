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"Трамп встал на сторону убийцы": в Европарламенте заявили, что на США больше нельзя полагаться

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 мин
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Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Источник: Getty

Президент США Дональд Трамп своими заявлениями о необходимости отставки Владимира Зеленского ослабляет Запад и наносит ущерб демократии. Об этом заявила депутат Европарламента, председатель его подкомитета по вопросам безопасности и обороны Мария-Агнес Штрак-Циммерманн, призвав европейские страны продолжать поддерживать Украину, не рассчитывая на Соединенные Штаты.

Ведь такой позицией американский лидер фактически встает на сторону российского диктатора Владимира Путина. Об этом политик написала в посте в социальной сети X.

"Когда Трамп призывает Зеленского к отставке, он недвусмысленно встает на сторону убийцы", — написала европейская политик.

Она подчеркнула, что решение о руководстве Украиной принадлежит исключительно украинскому народу, а не американской администрации или Кремлю.

"О руководстве Украиной решают исключительно украинки и украинцы на свободных выборах, а не Белый дом, и тем более не Кремль", — заявила Штрак-Циммерманн.

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Отдельно депутат Европарламента подчеркнула необходимость привлечения Путина к ответственности за преступления против Украины и поддержки его жертв.

"Путин должен оказаться в Гааге, а его жертвам — поддержка", — отметила она.

По мнению Штрак-Циммерманн, новые нападки Трампа на союзников и демократические институты ослабляют Запад. Она также отметила, что такую позицию разделяют многие американцы.

Политик призвала Европу придерживаться четкого курса и демонстрировать солидарность с Украиной. В то же время она выразила сомнение в возможности полагаться на США в нынешних обстоятельствах.

"Поэтому Европа должна непоколебимо держать четкий курс и стоять плечом к плечу с Украиной, пока полагаться на США не следует", — подытожила Штрак-Циммерманн.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности организовать выборы при условии прекращения боевых действий на 60 дней. Также он допустил взаимное прекращение ударов по энергетическим объектам Украины и России.

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