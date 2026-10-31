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Трамп разрушает старый мировой порядок: в Bloomberg раскрыли, как Канада и ЕС создают новый альянс

Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
Time to read2 мин
876
Трамп разрушает старый мировой порядок: в Bloomberg раскрыли, как Канада и ЕС создают новый альянс
Канада и ЕС создают новый альянс. Источник: European Union

Европейский союз и Канада намерены заложить новый фундамент для своего сотрудничества. Ухудшение отношений с США и разрушение прежнего международного порядка подталкивают Брюссель и Оттаву к созданию беспрецедентного геополитического и экономического союза.

По словам европейских чиновников, ключевым элементом этой стратегии станет предоставление Канаде статуса первого "ассоциированного члена" ЕС. Об этом сообщает Bloomberg.

Совместный ответ на давление великих держав

Ррезидент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Канады Марк Карни заявили о необходимости адаптироваться к новой эре силовой политики, в которой доминируют Вашингтон и Пекин. Фон дер Ляйен признала, что Европа больше не может позволить себе быть скованной ограничениями старого мирового порядка.

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Оттава и Брюссель сталкиваются с риском оказаться уязвимыми перед лицом экономической и военной конкуренции Китая и США. Создание партнерства нового формата должно обеспечить обеим сторонам защиту от давления и запугивания со стороны сверхдержав.

Стороны обязались двигаться к "все более тесному сотрудничеству". В совместном заявлении зафиксированы ключевые направления взаимодействия:

Экономика и безопасность: интеграция цепочек поставок и координация оборонной и экономической политики.

Сырье и энергетика: увеличение европейских инвестиций в добычу критически важных полезных ископаемых в Канаде и оценка возможностей экспорта канадского сжиженного природного газа в Европу.

Цифровая инфраструктура: строительство новой подводной кабельной сети, связывающей Канаду, Европу и Азию. Это позволит Оттаве снизить уязвимость своей телекоммуникационной системы, критически зависящей от инфраструктуры США.

Конец прежнего Запада

Переосмысление трансатлантических связей европейскими лидерами активизировалось после публикации США декабрьской стратегии национальной безопасности. В этом документе Вашингтон предупредил, что Европе грозит "уничтожение цивилизации" из-за многолетнего экономического спада и культурно-политических проблем.

Реакция лидеров ведущих европейских государств оказалась жесткой. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявила, что понятие "Запад" в прежнем понимании перестало существовать, превратившись из нормативной связи в чисто географический термин.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал не допускать вассальной зависимости от Китая или непредсказуемой политики США, подчеркнув, что без решительных действий Европа может "исчезнуть в течение пяти лет".

Взаимная выгода и дорожная карта интеграции

Канада привлекает европейских партнеров богатыми запасами энергоресурсов и критического сырья, а также высокими компетенциями в сфере искусственного интеллекта, квантовых вычислений и космоса. Кроме того, стороны объединяет общее видение климатической политики и формата поддержки Украины.

В свою очередь, ЕС открывает для Оттавы рынок с 450 миллионами потребителей. Это крайне актуально для правительства Карни на фоне провала торговых переговоров с администрацией Дональда Трампа в августе, взаимного введения пошлин и угроз Вашингтона обложить новыми тарифами канадский автопром.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Канады Марк Карни объявил, что его страна выделит 500 млн евро в запланированный Европейским Союзом кредит для Украины в размере 90 млрд евро. И это лишь "первоначальный взнос", отметил глава правительства Канады.

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