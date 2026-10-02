Трамп советовался с искусственным интеллектом перед арестом Мадуро: в Time раскрыли подробности

Президент США Дональд Трамп перед операцией по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро советовался с искусственным интеллектом. По данным Time, в декабре 2025 года он во время тайной встречи с Илоном Маском часами задавал вопросы чат-боту Grok о своем президентстве и возможных последствиях захвата Мадуро.

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По словам американских чиновников, Grok ответил, что падение венесуэльского лидера, которого он назвал репрессивным и крайне непопулярным, многие граждане страны могут встретить празднованиями. В следующем месяце Трамп отдал приказ провести операцию по захвату Мадуро, пишет Time.

Трамп спрашивал Grok о реакции венесуэльцев

После возвращения на пост Трамп все больше интересовался возможностями искусственного интеллекта и общался с руководителями технологических компаний.

В декабре 2025 года Илон Маск вернулся в Овальный кабинет для тайной встречи. По словам официального представителя, Трамп часами задавал Grok вопросы о своем президентстве и наследии.

В этот период президент США отдавал приказы нанесения ракетных ударов по венесуэльским судам, которые, как утверждалось, перевозили наркотики в США. Трамп также спросил у чат-бота, как венесуэльцы отреагируют, если США захватят Мадуро.

По словам чиновников, Grok ответил, что Мадуро является репрессивным и крайне непопулярным диктатором, а многие венесуэльцы, вероятно, будут праздновать его падение. Трамп, по словам чиновников, счел чат-бота изобретательным.

Трамп видит в ИИ стратегическое преимущество

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Интерес Трампа к искусственному интеллекту связан не только с технологическими возможностями. Одно из опасений касалось экономики, поскольку развитие ИИ поддерживало фондовый рынок.

Другое было геополитическим. В беседах с руководителями технологических компаний, в частности с генеральным директором Nvidia Дженсеном Хуаном, Трамп обсуждал риск того, что Китай может получить решающее преимущество над США, если первым разработает более мощный ИИ.

Трамп был настроен позволить американским компаниям развиваться быстрее, чем иностранные конкуренты. Это предполагало масштабное расширение инфраструктуры, необходимой для работы систем искусственного интеллекта.

Главные истории дня

После просмотра репортажа кабельного новостного канала о негативной реакции на строительство дата-центров Трамп написал в Truth Social: "Единственная причина, по которой общины по всей территории США не должны хотеть центров обработки данных, – это если они хотят оказаться отсталыми и бедными".

Президент США отвергает опасения по поводу ИИ

В то же время опросы, проведенные давним социологом Трампа Тони Фабрицио, показывали значительную обеспокоенность американцев по поводу искусственного интеллекта. Люди опасались потери рабочих мест, роста расходов и того, что технологии могут в конечном итоге выйти из-под контроля.

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Некоторые республиканцы после встреч с избирателями также пытались дистанцироваться от этого вопроса. По словам одного из помощников, Трампу это, похоже, было безразлично.

Трамп не поддержал ужесточение ограничений для отрасли. "Мне не нужно разрушать эту отрасль", – сказал он, назвав ИИ промышленной революцией, превосходящей предыдущие технологические изменения.

Трамп хочет привлечь руководителей компаний, занимающихся ИИ, к консультированию

Одним из шагов Трампа стало создание "Силы искусственного интеллекта", которую он хочет переименовать в "Силы ИИ" в рамках попытки представить искусственный интеллект как "суперинтеллект".

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На вопрос о задачах этой группы Трамп ответил: "Это будет суперумно". По его словам, в нее войдут лидеры технологической отрасли, которые будут консультировать президента по вопросам государственной политики.

29 сентября Трамп встретился с руководителями компаний, занимающихся ИИ, в Белом доме. Президент и топ-менеджеры шести ведущих технологических компаний подписали соглашение о саморегулировании отрасли вместо государственного надзора.

По словам представителя администрации, стороны договорились об "отсутствии неожиданностей, если что-то случится".

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В то же время опрос CNN показал, что 75% американцев относятся к искусственному интеллекту скорее со страхом и беспокойством, чем с энтузиазмом, а также поддерживают усиление федерального надзора.

Трамп отвергает такие опасения, сравнивая их с предыдущими, по его мнению, преувеличенными страхами относительно глобального потепления и другими политическими скандалами.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп допустил возможность усиления американских бомбардировок Ирана после промежуточных выборов. Он не уточнил, о каких именно возможных военных действиях идет речь. Также во время общения с СМИ он заявил о своем "высочайшем уровне IQ".