Трамп, Путин и Си Цзиньпин хотят разделить мир на сферы влияния – The Guardian

Президент США Дональд Трамп, российский диктатор Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин могут попытаться изменить мировой порядок и разделить планету на сферы влияния. Поводом для таких опасений стало предложение Путина провести саммит с участием трех лидеров в Китае в следующем месяце.

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На фоне войны на Ближнем Востоке и изменения американской политики в отношении Украины и Европы такая встреча может иметь серьезные геополитические последствия. Об этом говорится в материале The Guardian.

Трамп может сосредоточиться на внешней политике

В материале отмечается, что президенты США в последние годы пребывания у власти нередко сосредоточиваются на внешнеполитических решениях, пытаясь оставить заметный след в истории. В то же время внутриполитические возможности Дональда Трампа могут существенно сузиться из-за ожидаемой потери контроля над Палатой представителей, возможного перехода Сената под контроль демократов и перспективы новых расследований, которые могут вновь привести к импичменту.

В отличие от предшественников, которые в конце президентства пытались добиться дипломатических успехов, авторы материала считают амбиции Трампа на международной арене опасными. Среди примеров предыдущих президентов упоминаются Джордж Буш-старший, направивший американских военных в Сомали для помощи в преодолении голода, Билл Клинтон, пытавшийся добиться мира на Ближнем Востоке, и Барак Обама, восстановивший дипломатические отношения с Кубой и заключивший ядерную сделку с Ираном.

В материале утверждается, что после промежуточных выборов США могут возобновить военную кампанию против Ирана. В качестве признаков подготовки к этому авторы называют учения американских военных совместно с израильскими и вывод дипломатов из региона.

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В публикации также критикуют политику Трампа в отношении Украины. В частности, упоминаются его слова о том, что Россия "неплохо относится к Украине", и встреча его посланника Стива Уиткоффа с Путиным в Москве.

Саммит трех лидеров может изменить мировой порядок

По данным материала, Путин предложил провести в следующем месяце в Китае саммит с участием его самого, Трампа и Си Цзиньпина. По мнению авторов, если встреча состоится, она может стать шагом к изменению международной системы, при которой крупнейшие государства будут стремиться закрепить за собой отдельные сферы влияния.

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В публикации подчеркивается, что даже одна встреча не сделает такой раздел реальностью, однако может направить мир по опасному пути.

Возможное ослабление американской поддержки союзников будет иметь последствия для разных регионов. В Европе это коснется прежде всего Украины и других стран, которым угрожает Россия. В Восточной Азии отказ США от поддержки может создать серьезные проблемы для Тайваня, Южной Кореи, Японии и Австралии.

Почему сближение США с Россией и Китаем вызывает опасения

Авторы материала связывают возможное изменение мирового порядка с подходами администрации Трампа к международной политике. В Стратегии национальной безопасности США, о которой говорится в публикации, критиковали традиционных союзников в Европе и Восточной Азии, тогда как Россия и Китай избегали прямой критики.

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В документе, согласно изложению The Guardian, значительное внимание уделили контролю США над Западным полушарием и экономическому доминированию. В то же время в нем отмечалось, что дела других стран волнуют Вашингтон лишь тогда, когда их действия непосредственно угрожают американским интересам.

По мнению авторов, такой подход отвечает интересам Путина, который давно выступает против американской поддержки демократии в Восточной Европе и Центральной Азии, рассматривая ее как вмешательство в дела России.

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Это может быть выгодно и Си Цзиньпину, особенно если отход США от активной роли в Восточной Азии позволит Китаю усилить морской контроль в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.

В материале также приводят слова бывшего министра иностранных дел Канады Кристии Фриланд, которая заявила: "Не было президента, который был бы выгоднее для Китая, чем Дональд Трамп".

На кону не только территории, но и экономика и технологии

Возможное сближение трех государств касается не только территориального контроля. По оценке авторов материала, США, Китай и Россия имеют общие интересы в сфере экономических связей, контроля над цепочками поставок и технологическими платформами.

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Отдельное значение имеют российские ресурсы ископаемого топлива. Кроме того, все три страны являются ключевыми участниками будущей космической гонки, в частности в вопросах коммерческого и военного контроля.

Если сотрудничество между ними усилится за счет Европы и остального мира, это может коренным образом изменить геополитику. Авторы отмечают, что ранее концепция многополярного мира предусматривала сосуществование трех самых мощных блоков – США, Китая и Европейского Союза. Теперь, по их оценке, место Брюсселя фактически может занять Москва.

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Сможет ли Запад противостоять новому порядку

Несмотря на опасения по поводу изменения международной системы, западные институты продолжают работать. НАТО формально существует, а саммиты G7 и G20 проходят, хотя и сопровождаются трудностями. В Министерстве иностранных дел США также обращают внимание на участие Трампа в Генеральной Ассамблее ООН и продолжение работы американской администрации в рамках организации.

В то же время в материале упоминают заявления Марка Карни о "разрыве" со старым мировым порядком, а также дискуссии в Европе о возможности самостоятельно обеспечивать собственную безопасность без поддержки США.

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Авторы подчеркивают, что история неоднократно демонстрировала трудности, с которыми сталкивались президенты США, пытаясь добиться крупных внешнеполитических успехов в конце своих сроков. Переговоры Клинтона по Ближнему Востоку завершились неудачей, американская операция в Сомали – значительными потерями, а дипломатические достижения Обамы в отношениях с Кубой и Ираном впоследствии были свернуты при президентстве Трампа.

Саммит может стать символом новой геополитической эпохи

В материале отмечается, что предложенная встреча трех лидеров вызывает критику даже в США. Редакционная коллегия Wall Street Journal назвала возможный саммит "пожалуй, худшей идеей второго срока Трампа".

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Внешняя политика президента, по оценке авторов, расколола его движение MAGA и вызвала обеспокоенность среди традиционных консерваторов. В то же время в публикации предполагают, что будущие президенты США могут оказаться менее склонными к сближению с авторитарными лидерами.

Однако, как подчеркивают авторы, даже если Трамп не достигнет своих целей, это не будет означать, что Соединенные Штаты не понесут потерь. На возможном саммите он может оказаться в более слабой политической позиции, тогда как Путин и Си Цзиньпин будут стремиться укрепить собственное влияние.

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Если встреча состоится, она может вернуть Путина в центр международной политики и укрепить позиции Си Цзиньпина как мирового лидера. Образ трех руководителей, обсуждающих будущее мира, по мнению авторов The Guardian, может стать символом периода, когда международный порядок, основанный на правилах, рушится, а новая система глобальных отношений остается неопределенной.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков допустил возможность трехсторонней встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина. По данным The Wall Street Journal, одним из вопросов, которые могли бы обсудить лидеры, является завершение войны в Украине.