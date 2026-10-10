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Трамп назначил нового пресс-секретаря Белого дома: подробности и фото

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
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icon 1,5 т.
Трамп назначил нового пресс-секретаря Белого дома: подробности и фото
Кэти Захария и Дональд /Трамп. Источник: katiezacharia/Instagram

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп наконец-то определился с новым пресс-секретарем Белого дома. После того как Кэролайн Ливитт ушла в декретный отпуск, администрация американского президента с августа и до последнего времени оставалась без спикеров. Но теперь новым пресс-секретарем Белого дома назначена Кэти Захария.

С Кэти Трамп сотрудничает довольно давно, в частности, именно она до сих пор курировала все страницы президента в сети. О новом назначении американский лидер сообщил в своей сети Truth Social.

Что говорит Трамп

Американский президент кратко рассказал о биографии своей протеже.

"Для меня большая честь только что назначить Кэти Захарию пресс-секретарем. Кэти в настоящее время занимает должность старшего советника по коммуникациям в Truth Social, где она добилась выдающихся результатов! Уроженка Калифорнии, Кэти ранее занимала должность пресс-секретаря и заместителя помощника секретаря по связям с общественностью в Министерстве внутренней безопасности. Кэти – успешная выпускница юридической школы Карузо Университета Пеппердайна (Pepperdine University Caruso School of Law – престижная частная юридическая школа в США, расположенная в Малибу, штат Калифорния, – OBOZ.UA), является адвокатом и частым комментатором новостей на Fox News и Newsmax. Ранее она помогала мне в моих предвыборных кампаниях, работала в ключевых штатах. У нее безупречный послужной список, и она с самого начала была верной и блестящей моей сторонницей. Она также является преданной поклонницей и членом MAGA", – рассказал он.

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Трамп назначил нового пресс-секретаря Белого дома: подробности и фото

Пост Трампа. Источник: скриншот

Трамп добавил, что лично он уверен: Кэти "достигнет значительных результатов для страны в качестве следующего пресс-секретаря Белого дома".

Что говорит Захария

Захария довольно лаконично прокомментировала свое назначение. Она поблагодарила Трампа за доверие и пообещала то, что всегда обещают в таких случаях.

Трамп назначил нового пресс-секретаря Белого дома: подробности и фото

Кэти Захария. Источник: katiezacharia/Instagram

Трамп назначил нового пресс-секретаря Белого дома: подробности и фото

Кэти Захария. Источник: katiezacharia/Instagram

О своем боссе блондинка говорит, что "он человек, который бросается в бой и ломает все преграды и нормы – тот, кто на самом деле выполняет работу".

Трамп назначил нового пресс-секретаря Белого дома: подробности и фото

Захария и Трамп. Источник: katiezacharia/Instagram

Девушка замужем и уже имеет четверых детей. Что интересно – в сети Кэти тщательно скрывает лица своих детей, хотя в ее ленте среди селфи преобладают именно групповые семейные фотографии. На вопрос, зачем она выкладывает фото детей в сеть, Кэти не отвечает.

Трамп назначил нового пресс-секретаря Белого дома: подробности и фото

Кэти Захария. Источник: katiezacharia/Instagram

Судя по ее стилистике, девушка либо тщательно копирует манеру своего босса, либо сама пишет за него посты.

Трамп назначил нового пресс-секретаря Белого дома: подробности и фото

Захария с мужем и детьми. Источник: katiezacharia/Instagram

"Находиться в мире политики, будь то напрямую или вблизи, – ЭТО УЖАС (как и у Трампа, в ее постах всегда много заглавных букв, – OBOZ.UA.)... и я лично каждый день страдаю от этого. Я стараюсь держать свою семью подальше от огня. Однако в этом году я особенно горжусь своим мужем. Семья, и как наши дети знают, – в Калифорнии мы гордимся президентом Трампом", – так Кэти подписала фотографию выше.

Трамп назначил нового пресс-секретаря Белого дома: подробности и фото

Кэти Захария. Источник: katiezacharia/Instagram

Как сообщал OBOZ.UA, Кэролайн Левитт, родившая второго ребенка в мае, покинула администрацию Трампа лишь в конце августа. Трамп по этому поводу заявил, что она покидает Западное крыло Белого дома, чтобы "проводить больше времени со своими прекрасными маленькими детьми и семьей".

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