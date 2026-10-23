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Трамп просил Google переименовать Атлантический океан в Google Maps в его честь: какой ответ получил

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read2 мин
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Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Источник: Getty

Президент США Дональд Трамп обращался к генеральному директору Google с предложением переименовать Атлантический океан в свою честь или в честь Америки. Однако руководитель компании отказался поддержать эту идею, объяснив это тем, что океан омывает берега многих стран.

Об этом сообщает The Guardian. В конце концов глава Белого дома согласился оставить водоему его привычное название.

Трамп рассказал об идее переименования океана

О телефонном звонке генеральному директору Google Сундару Пичаи и странной просьбе Трамп рассказал во время выступления на митинге в Южной Каролине

"Мне нравятся только два океана: Атлантический и Тихий. Я не собираюсь размещать ни Трампа, ни Америку на каком-либо другом океане, кроме этих двух. Поэтому мы серьезно изучили Атлантический океан, и я позвонил в Google Maps, которые действительно отлично справились с озером... Они до сих пор дрожат из-за залива. Я сказал: "Сундар, я думаю об Атлантическом океане", – заявил он.

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Трамп напомнил о своих прежних инициативах по изменению географических названий. В частности, он подписал указ о переименовании Мексиканского залива в Американский, а на фоне торгового конфликта с Канадой предлагал назвать озеро Онтарио озером Америка, обязав федеральные учреждения США использовать новое название.

Предложение президента США отклонили

По словам американского президента, на этот раз Пичаи не поддержал его предложение о переименовании Атлантического океана.

"Нет, нет, нет. На этот раз я этого делать не буду... С океанами все иначе, сэр. Они омывают... много стран. Пожалуйста, не просите нас об этом", – процитировал Трамп слова гендиректора Google.

В итоге глава Белого дома согласился со словами Пичаи и сказал: "Думаю, давайте оставим его Атлантическим океаном".

Напомним, ранее Дональд Трамп хотел переименовать Ормузский пролив в "Американский пролив" или "пролив Трампа". Его заявление прозвучало на фоне стремления Вашингтона обеспечить безопасность судоходства через пролив и не допустить помех со стороны Ирана.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в 2025 году Трамп переименовал Мексиканский залив в "Залив Америки". Этот шаг вызвал дипломатическую напряженность в отношениях с Мексикой и спор с агентством Associated Press, которое отказалось использовать новое название.

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