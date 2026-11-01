Трамп проиграл дело о клевете на $10 млрд против американского издания: решение суда

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Силы обороны в октябре нанесли РФ рекордные потери и вернули больше территорий, – ЗеленскийСилы обороны в октябре нанесли РФ рекордные потери и вернули больше территорий, – ЗеленскийАвстрия изменила правила для украинских беженцев. Иллюстративное фото.Страна ЕС изменила правила для украинских беженцев: как перейти на ВНЖ без выезда из страныСБУ поразила российский ракетный комбинат и объекты ПВО на 70 млн дол.: подробности ударовСБУ поразила российский ракетный комбинат и объекты ПВО на 70 млн дол.: подробности ударовВражеские БПЛА атаковали Черновцы: есть попадания и падение обломков, несколько человек ранены. ВидеоВражеские БПЛА атаковали Черновцы: есть попадания и падение обломков, несколько человек ранены. ВидеоЧто больше всего подорожает до конца года. ИллюстрацияУкраинцев предупредили о подорожании продуктов: что сильнее всего подорожает до конца 2026 года"Наша цель – великая Украина!" Сын легенды УПА пошел воевать в 3-ю штурмовую. История героя"Наша цель – великая Украина!" Сын легенды УПА пошел воевать в 3-ю штурмовую. История герояНаталия Могилевская впервые показала лицо дочери-первоклассницы и ее милый образ кошечки на Хэллоуин. ВидеоНаталия Могилевская впервые показала лицо дочери-первоклассницы и ее милый образ кошечки на Хэллоуин. ВидеоНикогда не делайте этого на кладбище: можете накликать бедуНикогда не делайте этого на кладбище: можете накликать бедуБудут "круглосуточные" графики отключения света. Иллюстративное фото.Киев с экстренными отключениями и проблемами с водоснабжением: что известно о ситуации в энергосистеме 1 ноябряКаким будет ноябрь 2026 и ждать ли морозов: прогноз погодыКаким будет ноябрь 2026 и ждать ли морозов: прогноз погоды
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Трамп проиграл дело о клевете на $10 млрд против американского издания: решение суда

Иван ЧерленскийИван Черленский
Time to read1 мин
3,5 т.
Трамп проиграл дело о клевете на $10 млрд против американского издания: решение суда
Дональд Трамп

Федеральный суд в Майами (США) 31 октября отклонил повторный иск главы Белого дома Дональда Трампа на $10 млрд против газеты The Wall Street Journal. Судья постановил, что президент больше не может подавать этот иск.

Об этом сообщает Bloomberg. Основанием для судебного спора стала статья The Wall Street Journal о неоднозначной открытке, которую Трамп якобы отправил американскому финансисту Джеффри Эпштейну на день рождения.

Президент отрицал, что писал такое поздравление, и обвинил издание в клевете.

Судья Даррин Гейлз отклонил аргумент Трампа о том, что The Wall Street Journal не должна была публиковать открытку после того, как президент отрицал, что писал ее Эпштейну.

Еще в апреле судья отклонил первоначальный иск из-за недостатка доказательств, одновременно разрешив Трампу подать новый с более убедительным обоснованием. В мае президент повторно обратился в суд, однако, по мнению The Wall Street Journal, новая версия иска не устранила прежних недостатков.

Читайте также
Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
4,5 т.
Дети в российских костюмах у Белого дома на Хэллоуин: что о них известно. Фото
4,5 т.
Дети в российских костюмах у Белого дома на Хэллоуин: что о них известно. Фото
Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
1,8 т.
В Болгарии стартовал второй тур выборов президента: что изменится для Украины
1,8 т.
В Болгарии стартовал второй тур выборов президента: что изменится для Украины
Даниил БорщДаниил Борщ
1,8 т.
Путин запретил вербовать граждан Ганы на войну против Украины: что происходит
1,8 т.
Путин запретил вербовать граждан Ганы на войну против Украины: что происходит

Юридическая команда Трампа намерена обжаловать решение. Представитель американского лидера заявил: "Президент Трамп продолжит решительно отстаивать свой масштабный судебный иск против The Wall Street Journal и всех остальных ответчиков".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ФБР опубликовало новую партию рассекреченных документов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Среди них были показания женщины, заявлявшей, что Трамп платил ей за интимные услуги, когда ей было 13 лет, а также якобы присутствовал при убийстве ее новорожденного ребенка.

Кроме того, в документах содержался рассказ бывшего водителя лимузина о поездке с Трампом в 1995 году. Мужчина утверждал, что во время телефонного разговора будущий президент США упоминал Эпштейна и говорил об издевательствах над девушкой.

В Министерстве юстиции США назвали эти обвинения "ложными и сенсационными", заявив, что они не имеют надлежащего обоснования. После публикации файлов Трамп призвал ведомство расследовать возможные связи Эпштейна с известными политиками-демократами, в частности с бывшим президентом США Биллом Клинтоном.

Похожие темы
Дело Эпштейнановости мирасудСШАДональд ТрампДональд Трамп
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!