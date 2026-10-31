Трамп усилил свою резиденцию средствами ПВО в преддверии промежуточных выборов: чего боится

На вилле Мар-а-Лаго (штат Флорида, США), резиденции американского президента Дональда Трампа, развернули зенитные ракетные комплексы. Фотографы заметили две системы ПВО Avenger на базе бронемашин Humvee, размещенные на плавучей барже.

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Об этом сообщило издание The Telegraph. Судя по фотографиям, опубликованным Palm Beach Daily News, системы находятся в боевой готовности. Они оснащены ракетами малой дальности, предназначенными для перехвата воздушных целей на низких высотах.

Отметим, что ЗРК Avenger в августе этого года также видели в Бедминстере (штат Нью-Джерси), когда лидер Белого дома играл там в гольф на собственном поле.

Секретная служба США предупреждает о повышенной угрозе

Секретная служба США, которая обеспечивает защиту высокопоставленных лиц, включая президента и вице-президента, "работает в условиях повышенной угрозы", заявил ее представитель изданию The Telegraph.

"Мы постоянно адаптируем наши защитные операции, чтобы включить передовые инструменты, технологии и методы", – добавил он.

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Воздушное пространство вокруг Мар-а-Лаго регулярно перекрывается, когда Трамп посещает виллу. Судебные протоколы свидетельствуют, что Секретная служба пытается "заблокировать" небо в этом районе на постоянной основе "из-за неблагоприятных разведданных об угрозах", в частности "террористических угроз".

В начале 2026 года ведомство сообщало, что в целом риски выросли примерно на 40%.

"Сегодняшняя ситуация с угрозами является усиленной, реальной и динамичной. Вектор воздушной угрозы в Мар-а-Лаго постоянен и существенен. Поскольку здесь расположена основная резиденция президента, откуда он часто ведет дела как высшее должностное лицо, этот вектор угрозы необходимо смягчить насколько это возможно – независимо от того, находится он там или нет", – объяснял Мэтью Квинн, заместитель директора Секретной службы, в судебном документе.

Главные истории дня

Считается, что основной причиной такого беспокойства является война Соединенных Штатов с Ираном. Кроме того, в последние годы Трамп сталкивался с несколькими покушениями на свою жизнь.

Ранее официальные лица сообщали о перехвате десятков самолетов, нарушавших временные ограничения на полеты в районе Вест-Палм-Бич с начала второго срока Трампа. Большинство из них были небольшими одномоторными самолетами, пилоты которых просто не знали о запрете.

Журналисты обратили внимание на странную тенденцию. Ранее на этой неделе президент США объявил об отмене запланированных предвыборных мероприятий в Айове и Канзасе, важных штатах, где демократы стремятся получить большинство голосов. Вице-президент Джей Ди Вэнс также внезапно отменил запланированную пресс-конференцию в Миннесоте в пятницу.

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На вопрос, связано ли это с "повышенной угрозой", Секретная служба не ответила, а вместо этого посоветовала обратиться в Белый дом. Там на запрос также не дали ответа.

После негативной реакции в СМИ Трамп, очевидно, передумал и решил посетить Канзас и Айову. Источник, знакомый с его графиком, сообщил The Telegraph, что оба мероприятия он проведет в воскресенье.

Как писал OBOZ.UA, недавно Дональд Трамп снова похвастался своими умственными способностями, назвав себя человеком с очень высоким IQ. В подтверждение своих слов американский лидер заявил, что успешно прошел три "сложных когнитивных теста".