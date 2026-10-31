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Трамп усилил свою резиденцию средствами ПВО в преддверии промежуточных выборов: чего боится

Дарья ДуроваДарья Дурова
Time to read2 мин
732
Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп беспокоится о возросших угрозах его безопасности? Фото иллюстративное. Источник: Getty

На вилле Мар-а-Лаго (штат Флорида, США), резиденции американского президента Дональда Трампа, развернули зенитные ракетные комплексы. Фотографы заметили две системы ПВО Avenger на базе бронемашин Humvee, размещенные на плавучей барже.

Об этом сообщило издание The Telegraph. Судя по фотографиям, опубликованным Palm Beach Daily News, системы находятся в боевой готовности. Они оснащены ракетами малой дальности, предназначенными для перехвата воздушных целей на низких высотах.

Отметим, что ЗРК Avenger в августе этого года также видели в Бедминстере (штат Нью-Джерси), когда лидер Белого дома играл там в гольф на собственном поле.

Трамп усилил свою резиденцию средствами ПВО в преддверии промежуточных выборов: чего боится

Комплексы Avenger возле жилья Трампа в Мар-а-Лаго. Источник: Chris Beckett / ZUMA Press

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Трамп усилил свою резиденцию средствами ПВО в преддверии промежуточных выборов: чего боится

Две установки Avenger поместили на плавучую баржу. Источник: Chris Beckett / ZUMA Press

Секретная служба США предупреждает о повышенной угрозе

Секретная служба США, которая обеспечивает защиту высокопоставленных лиц, включая президента и вице-президента, "работает в условиях повышенной угрозы", заявил ее представитель изданию The Telegraph.

"Мы постоянно адаптируем наши защитные операции, чтобы включить передовые инструменты, технологии и методы", – добавил он.

Воздушное пространство вокруг Мар-а-Лаго регулярно перекрывается, когда Трамп посещает виллу. Судебные протоколы свидетельствуют, что Секретная служба пытается "заблокировать" небо в этом районе на постоянной основе "из-за неблагоприятных разведданных об угрозах", в частности "террористических угроз".

В начале 2026 года ведомство сообщало, что в целом риски выросли примерно на 40%.

"Сегодняшняя ситуация с угрозами является усиленной, реальной и динамичной. Вектор воздушной угрозы в Мар-а-Лаго постоянен и существенен. Поскольку здесь расположена основная резиденция президента, откуда он часто ведет дела как высшее должностное лицо, этот вектор угрозы необходимо смягчить насколько это возможно – независимо от того, находится он там или нет", – объяснял Мэтью Квинн, заместитель директора Секретной службы, в судебном документе.

Считается, что основной причиной такого беспокойства является война Соединенных Штатов с Ираном. Кроме того, в последние годы Трамп сталкивался с несколькими покушениями на свою жизнь.

Ранее официальные лица сообщали о перехвате десятков самолетов, нарушавших временные ограничения на полеты в районе Вест-Палм-Бич с начала второго срока Трампа. Большинство из них были небольшими одномоторными самолетами, пилоты которых просто не знали о запрете.

Журналисты обратили внимание на странную тенденцию. Ранее на этой неделе президент США объявил об отмене запланированных предвыборных мероприятий в Айове и Канзасе, важных штатах, где демократы стремятся получить большинство голосов. Вице-президент Джей Ди Вэнс также внезапно отменил запланированную пресс-конференцию в Миннесоте в пятницу.

На вопрос, связано ли это с "повышенной угрозой", Секретная служба не ответила, а вместо этого посоветовала обратиться в Белый дом. Там на запрос также не дали ответа.

После негативной реакции в СМИ Трамп, очевидно, передумал и решил посетить Канзас и Айову. Источник, знакомый с его графиком, сообщил The Telegraph, что оба мероприятия он проведет в воскресенье.

Как писал OBOZ.UA, недавно Дональд Трамп снова похвастался своими умственными способностями, назвав себя человеком с очень высоким IQ. В подтверждение своих слов американский лидер заявил, что успешно прошел три "сложных когнитивных теста".

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