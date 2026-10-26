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Трамп похвалил зад рэперши Ники Минаж: ее прочат на пост нового пресс-секретаря Белого дома. Видео

Даниил БорщДаниил Борщ
Time to read2 мин
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Трамп похвалил зад рэперши Ники Минаж: ее прочат на пост нового пресс-секретаря Белого дома. Видео
Президент США Дональд Трамп похвалил ягодицы рэперши Ники Минаж. Иллюстративное фото. Источник: Getty

Президент США Дональд Трамп во время публичного выступления похвалил ягодицы американской рэперши Ники Минаж, заявив, что их трудно не заметить. Тем временем директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун предположил, что артистка могла бы занять пост нового пресс-секретаря администрации.

Об этом Чун написал в соцсети X. Он опубликовал фрагмент разговора, во время которого Ники Минаж положительно отзывается об экономической политике Трампа и его работе на посту президента.

Трамп публично похвалил внешность Ники Минаж

Во время митинга Трамп неожиданно заговорил о внешности рэперши, акцентировав внимание на ее ягодицах. Он заявил, что такую деталь трудно оставить без внимания.

Трамп похвалил зад рэперши Ники Минаж: ее прочат на пост нового пресс-секретаря Белого дома. Видео

Дональд Трамп похвалил зад рэперши Ники Минаж. Источник: Скриншот

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"Кстати, я раньше видел одну чертовски красивую задницу – Ники Минаж... Это трудно не заметить. Это заставляет встать. Это трудно не заметить!" – сказал президент.

После этого Трамп вернулся к теме выступления и извинился за отступление от основной беседы. Он также выразил надежду, что Минаж не обиделась на его слова, добавив, что они любят артистку.

В Белом доме допустили назначение Минаж

Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун опубликовал фрагмент беседы с певицей, подписав его: "Дамы и господа, кажется, мы нашли новую пресс-секретаршу Белого дома!" В публикации он также отметил аккаунт Ники Минаж.

В видео она положительно оценивает экономическую политику Трампа, называя его бизнесменом, который разбирается в финансах. Певица также хвалит его за жесткую позицию на международной арене и утверждает, что президент работает усерднее многих политиков.

Кроме того, Минаж критикует опросы общественного мнения, которые считает недостоверными, и призывает сторонников республиканцев не позволять им влиять на результаты выборов.

Трамп похвалил зад рэперши Ники Минаж: ее прочат на пост нового пресс-секретаря Белого дома. Видео

Пост Стивена Чуна в соцсети X. Источник: Скриншот

Напомним, президент США Дональд Трамп во время торжественного мероприятия в Белом доме, посвященного Месяцу истории чернокожих, публично выразил симпатию к рэперше Ники Минаж. Во время выступления Трамп несколько раз упомянул певицу и эмоционально обратился к ней со сцены.

Как писал OBOZ.UA, Трамп в третий раз публично прокомментировал телосложение сенатора-республиканца Джона Гастеда. Во время митинга в Мичигане он снова обратил внимание на его мускулистые ягодицы, большие ступни и пальцы, которые сравнил с сосисками.

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СШАБелый домзвездыДональд ТрампДональд ТрампНики МинажНики Минаж
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