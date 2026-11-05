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Трамп обдумывает отставку Хегсета после поражения республиканцев на выборах – CBS News

София ЗакревскаяСофия Закревская
Time to read2 мин
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Трамп обдумывает отставку Хегсета после поражения республиканцев на выборах – CBS News
Пит Хегсет и Дональд Трамп. Источник: Samuel Corum/Sipa/Bloomberg

После того, как республиканцы потерпели катастрофическое поражение на промежуточных выборах в США, президент Дональд Трамп думает о том, должен ли министр обороны Пит Хегсет остаться на своем посту. Об этом он спрашивал своих советников как лично, так и по телефону.

Об этом CBS News сообщили несколько осведомленных источников. По словам одного из собеседников издания, губернатор Флориды от Республиканской партии Рон ДеСантис рассматривается как возможный кандидат на замену Хегсету.

Это аргументируют тем, что ДеСантис мог бы пройти процедуру утверждения Сенатом в переходный период, а затем занять должность после окончания срока полномочий губернатора 5 января.

Однако другие источники говорят, президент еще не принял решения об отставке Хегсета.

"Еще до выборов демократы пытались инициировать процедуру импичмента Хегсету, и вероятность таких попыток может возрасти, поскольку демократы имеют значительное большинство в обеих палатах", – говорится в статье.

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В среду, 4 ноября, Трампа спросили, рассматривает ли он возможность замены Хегсета.

"Нет, я считаю, что он очень хорошо справляется со своей работой", – ответил он журналистам.

Президента также спросили, хотел бы он, чтобы Хегсет был назначен на место, которое освободит сенатор от штата Теннесси Марша Блэкберн, когда она займет пост губернатора.

"Я на самом деле думаю, что он был бы очень популярен, если бы сделал это. Но я вообще об этом не слышал", – сказал Трамп.

Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила, что президент "полностью доверяет министру Хегсету". Она высоко оценила военные операции в Иране и Венесуэле, а также усилия Хегсета, направленные на изменение приоритетов Пентагона во времена Байдена, которые заключались в "DEI и идеологии woke".

Тем временем некоторые помощники Белого дома прогнозируют, что часть вины за поражение Республиканской партии на промежуточных выборах ляжет на адмирала Брэда Купера, главу Центрального командования США, и главу Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна. Оба сыграли значительную роль в формировании стратегии в отношении войны с Ираном.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп признал, что война в Иране повлияла на результаты выборов и стала одной из причин поражения республиканцев. По его словам, из-за конфликта временно выросли цены на бензин. Однако он подчеркнул, что все равно принял бы решение начать операцию против Ирана, чтобы не допустить появления у него ядерного оружия.

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