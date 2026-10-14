Трамп не пригласил наблюдателей ОБСЕ на промежуточные выборы в США: демократы выразили протест

Администрация президента США Дональда Трампа не пригласила наблюдателей ОБСЕ для мониторинга промежуточных выборов в Конгресс. Это решение вызвало критику со стороны демократов, которые обеспокоены прозрачностью предстоящего голосования.

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В Белом доме заявили, что приглашение международных наблюдателей не является обязательным. Об этом пишет The Hill.

Почему США отказались приглашать наблюдателей ОБСЕ

С 2002 года Соединенные Штаты регулярно приглашали наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) для мониторинга промежуточных и президентских выборов. Наблюдение осуществляет Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, которое готовит отчеты о ходе избирательных процессов.

США являются одним из 57 государств-членов ОБСЕ. Организация была создана после холодной войны для содействия демократии и защиты прав человека в постсоветских государствах. Приглашение международных наблюдателей на американские выборы считалось важным сигналом прозрачности и примером для стран, где демократические институты более уязвимы.

Отказ администрации Трампа от этой практики вызвал критику. В заявлении БДИПЧ и Парламентской ассамблеи ОБСЕ, опубликованном в прошлом месяце, это решение назвали достойным сожаления.

"После более чем двух десятилетий, в течение которых Соединенные Штаты принимали наблюдателей ОБСЕ на своих федеральных выборах, это решение является значительным отходом от устоявшейся демократической практики", — заявил председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Жоан Понс.

Что заявили в Белом доме

Пресс-секретарь Белого дома Лорен Бис, отвечая на вопрос об отказе пригласить наблюдателей ОБСЕ, заявила, что американские выборы пройдут при участии граждан США.

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"Ни одна другая страна не сделала больше для продвижения дела свободы человека и представительного правительства. Американские выборы будут проводиться, в них будут участвовать и за ними будут наблюдать американские граждане", — сказала она.

В то же время миссия БДИПЧ не располагает механизмами принудительного исполнения и не определяет легитимность выборов. Ее задача — оценить избирательную среду и дать рекомендации, чтобы привести ее в большее соответствие с демократическими обязательствами государств — членов ОБСЕ.

Главные истории дня

Демократы предупреждают о рисках

Представители Демократической партии раскритиковали это решение и подчеркнули важность защиты избирательных процедур. Они также выразили опасения, что федеральные власти могут попытаться повлиять на ход голосования.

Вопрос международного наблюдения стал частью более широкой дискуссии о том, как обеспечить честность выборов и не допустить злоупотреблений со стороны властей.

Штаты готовятся к возможному вмешательству

Отдельные штаты готовятся к возможным попыткам федеральной администрации вмешаться в организацию выборов. На фоне этих опасений демократы призывают внимательно следить за действиями властей и защищать независимость избирательных процедур.

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В то же время дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от решений администрации Трампа и реакции штатов на возможные попытки федерального вмешательства.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выделил 2,35 миллиарда долларов на прямые выплаты миллионам американцев накануне промежуточных выборов в Конгресс. Среди них — помощь пенсионерам, медицинское страхование, новое финансирование линий электропередачи на Аляске.