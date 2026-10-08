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Трамп на фоне падения рейтинга раздает миллиарды избирателям: в Reuters раскрыли, на что идут средства

Анна Якубец
Анна Якубец
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Трамп на фоне падения рейтинга раздает миллиарды избирателям: в Reuters раскрыли, на что идут средства
Дональд Трамп

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выделил 2,35 миллиарда долларов на прямые выплаты миллионам американцев накануне промежуточных выборов в Конгресс. Среди них – помощь пенсионерам, медицинское страхование, новое финансирование линий электропередачи на Аляске.

Такие "подарки" происходят на фоне падения рейтинга Трампа накануне выборов – согласно опросу, деятельность президента одобряют 32% американцев. Об этом сообщило издание Reuters.

Что известно

Трамп накануне выборов в Конгресс, которые состоятся 3 ноября и определят, сохранят ли республиканцы контроль над Конгрессом США, объявил о ряде выплат различным категориям населения. На эти расходы предусмотрено 2,35 миллиарда долларов. Такая помощь предоставляется на фоне резкого падения уровня поддержки президента США среди граждан.

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Кто получит помощь от Трампа

Среди тех, кто получит помощь от Трампа, – пожилые люди. Так, 2 октября Трамп заявил, что правительство выплатит 90 долларов 20,8 миллионам человек, зарегистрированных в программе Medicare Part B, которая является частью медицинского страхования в рамках государственной программы здравоохранения для пожилых людей. Средства будут взяты из фонда в размере 2 миллиардов долларов, предназначенного для совершенствования программы.

Это будет уже вторая помощь, которую Трамп оказал пожилым людям. Закон Трампа "Один большой прекрасный законопроект", принятый в прошлом году, предусматривал налоговые льготы для людей старше 65 лет – это было предвыборное обещание Трампа, данное им во время президентской кампании 2024 года.

Также предусмотрены выплаты гражданам, приобретающим медицинскую страховку на государственном портале healthcare.gov. Администрация выплатила по 500 долларов США 950 000 таких лиц. Их страховые взносы резко выросли после того, как контролируемый республиканцами Конгресс разрешил прекращение действия пакета субсидий в конце 2025 года. Поэтому Белый дом утверждает, что эти выплаты являются компенсацией за "чрезмерные расходы", установленные во времена бывшего президента-демократа Джо Байдена.

Также 9 сентября Трамп пообещал выплатить 5000 долларов всем взрослым гражданам США, что обойдется примерно в 16% федерального бюджета – если республиканцы сохранят контроль над Конгрессом в ноябре. Однако эту идею не поддержали в Конгрессе.

Кроме того, администрация Трампа объявила о выделении 150 миллионов долларов на новое финансирование линий электропередачи на Аляске. Это произошло в тот день, когда вице-президент Джей Ди Венс проводил в штате кампанию в поддержку сенатора-республиканца Дэна Салливана.

Падение рейтинга Трампа

Накануне выборов уровень одобрения деятельности президента США остается на рекордно низком уровне. Многие избиратели латиноамериканского происхождения раскритиковали его деятельность на посту президента и планируют отказаться от поддержки Республиканской партии на выборах.

Согласно опросу, президентство Трампа одобряют 32% американцев. Эти показатели остались неизменными по сравнению с сентябрьским опросом Reuters, в ходе которого рейтинг лидера был самым низким за всю его политическую карьеру.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что почти через месяц после подписания закона о масштабных американских санкциях, названного в честь покойного республиканца Линдси Грэма, Вашингтон так и не усилил давление на Москву. Двухпартийное руководство Сената призвало администрацию президента США Дональда Трампа как можно скорее ограничить поток финансовых ресурсов, подпитывающих войну Российской Федерации против Украины.

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