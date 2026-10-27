Трамп-младший ездил на охоту в Монголию с российским бизнесменом: всплыли скандальные подробности

Дональд Трамп-младший, сын президента США, провел два дня на охоте в Монголии вместе с российским бизнесменом Умаром Кремлевым. По данным журналистов, мужчины старались не фотографироваться вместе, хотя их пребывание в Монголии подтвердили местные чиновники и гиды.

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После охоты Трамп-младший встретился с президентом Монголии, а также продолжил путешествие по стране. Об их совместной поездке сообщило издание Financial Times.

Как Трамп-младший и Кремлев оказались в Монголии

В конце августа Трамп-младший прилетел в Улан-Батор, столицу Монголии, а оттуда преодолел несколько сотен километров до охотничьего лагеря в аймаке Увс. По данным Financial Times, там он находился в компании небольшой группы охотничьих гидов, водителей и поваров.

Как член семьи президента США, Трамп-младший путешествовал с охраной Секретной службы. Согласно федеральным документам, посольство США в Улан-Баторе заплатило 18 715 долларов за гостиничные номера в рамках визита сотрудников Секретной службы, который длился с 23 августа по 6 сентября.

Тем временем Кремлев, возглавляющий Международную боксерскую ассоциацию (IBA), 27 августа покинул пресс-конференцию организации в Казахстане и ночным чартерным рейсом отправился в Улан-Батор. Оттуда он направился на запад, в лагерь Трампа-младшего.

По информации FT, Кремлева сопровождал российский бизнесмен Артур Мартиросов – партнер венчурного фонда "Восток", который находится под санкциями США.

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Почему Трамп-младший и Кремлев не фотографировались вместе

Один из участников поездки рассказал журналистам, что во время пребывания в лагере Трамп-младший и Кремлев старались избегать совместных фотографий.

В то же время Кремлев опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором его группа готовится к охоте на рассвете. Самого Трампа-младшего в ролике нет, однако в кадре появляются двое организаторов его поездки.

Главные истории дня

Проведя два дня в лагере вместе с сыном президента США, Кремлев вернулся в Улан-Батор, а затем отправился в Якутск на очередной боксерский поединок IBA.

Трамп-младший остался в Монголии еще на неделю. По данным издания, он отправился из аймака Увс в аймак Баян-Улгий, чтобы охотиться на сибирского горного козла.

Во время охоты Трамп-младший убил редкого архара

По словам одного из гидов, во время поездки Трамп-младший убил алтайского архара – вид, находящийся под угрозой исчезновения.

Как пишет Financial Times, с 2019 года сын президента США застрелил как минимум еще двух архаров во время охотничьих поездок в Монголию.

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В охоте также участвовал Кевин Смолл – давний спонсор Республиканской партии, который уже охотился с Трампом-младшим.

После охоты Трамп-младший встретился с президентом Монголии

Вернувшись в Улан-Батор, Трамп-младший провел ряд встреч, в том числе с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом.

Представитель правительства Монголии опубликовал в Facebook фотографии встречи и сообщил, что стороны обсуждали отношения между США и Монголией, а также потенциальные возможности для бизнеса. Позже эту публикацию удалили.

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Представитель Трампа-младшего заявил, что встреча носила неофициальный характер, а ее участники в основном обсуждали отдых на природе.

Кремлев и Мартиросов не ответили на запросы журналистов о комментариях.

Что связывает Кремлева с семьей Трампа

Поездке в Монголию предшествовали другие контакты российского бизнесмена с семьей президента США.

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В мае Кремлев посетил несколько мероприятий в рамках свадебных торжеств Трампа-младшего на частном карибском острове и оплатил часть расходов. Об участии россиянина в свадьбе первым сообщило ProPublica. После этого президент США заявил, что его сын вернул Кремлеву деньги.

Первая известная встреча Кремлева и Трампа-младшего состоялась в прошлом году на мероприятии IBA в Стамбуле. Тогда сын президента США вышел на сцену вместе с легендарным филиппинским боксером Мэнни Пакьяо и назвал Кремлева "не просто лидером, но и другом".

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Что известно о Кремлеве

В материале также отмечается, что Кремлев дружит с главой Службы безопасности президента России Алексеем Рубежным.

В январе 2009 года во время крушения вертолета на Алтае, которое произошло во время охоты на архаров, погиб полномочный представитель президента России в Государственной думе Александр Косопкин. Позже его обвинили в браконьерстве.

Как сообщал OBOZ.UA, начатая президентом США Дональдом Трампом война против Ирана вызвала раскол в его семье. В частности, действия главы Белого дома раскритиковал его сын Дональд Трамп-младший.