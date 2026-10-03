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Трамп, МКС и украинец: кто может получить Нобелевскую премию мира в этом году

Алексей Лютиков
Алексей Лютиков
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icon 5,6 т.
Трамп, МКС и украинец: кто может получить Нобелевскую премию мира в этом году
Кто может получить Нобелевскую премию мира в этом году. Источник: UMBC news

В преддверии официального объявления лауреата Нобелевской премии мира, которое состоится 9 октября в Осло, эксперты и аналитики активно обсуждают возможных победителей. В этом году Норвежский нобелевский комитет получил 287 заявок – 208 индивидуальных кандидатов и 79 организаций.

На фоне рекордного за последние десятилетия числа глобальных конфликтов главный выбор комитета может стать решением в пользу международного сотрудничества или защиты прав человека. Об этом сообщает AP News.

МКС как символ глобального единства

Неожиданным, но обоснованным претендентом на награду в этом году называют Международную космическую станцию. По мнению,директора Института исследований мира в Осло Хаакона Гьерлева, МКС остается редким примером многостороннего взаимодействия.

В условиях, когда земная политика погрязла в противостояниях, а глобальное сотрудничество рушится, совместная работа на орбите демонстрирует, как даже геополитические оппоненты способны объединяться ради мирных целей.

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Трамп, Карни и гуманитарные миссии

Среди известных политических фигур в обсуждениях традиционно фигурирует президент США Дональд Трамп. Он неоднократно выражал желание получить премию, однако его шансы оцениваются скептически, в частности, из-за военного конфликта с Ираном.

Еще одним заметным именем стал премьер-министр Канады Марк Карни, получивший международное признание благодаря своей принципиальной позиции в спорах с США по торговым пошлинам.

Среди претендентов также представлены украинский правозащитник Николай Кулеба и организация Save the Children, суданская волонтерская сеть Emergency Response Rooms, работающая непосредственно на местах боевых действий, комитет по защите журналистов (CPJ), чья роль возросла на фоне двух наиболее смертоносных лет для представителей прессы.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил, что больше не интересуется возможностью получить Нобелевскую премию мира. Это произошло на фоне скандала вокруг удара американской ракетой по школе в Иране во время военной операции.

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