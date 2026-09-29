В обмен на определенные обязательства в отношении своей ядерной программы Иран может добиться ослабления санкционного давления и возврата замороженных активов. На такие уступки ради мирного соглашения якобы может пойти президент США Дональд Трамп.

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Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на американских чиновников. Ранее глава Белого дома заявил СМИ, что ожидает продолжения переговоров с Тегераном на этой неделе, то есть до 4 октября.

По данным журналистов, Вашингтон будут представлять специальные посланники Стив Виткофф и Джаред Кушнер, вице-президент Джей Ди Венс и государственный секретарь Марко Рубио.

Позиции сторон пока остаются далекими друг от друга. Исламская Республика хочет, чтобы переговоры были сосредоточены на Ормузском проливе и военно-морской блокаде США. В то же время Соединенные Штаты требуют конкретных уступок в отношении ядерной программы Ирана.

Неназванный собеседник Axios сообщил, что соглашения не будет, "если не будут урегулированы ядерные вопросы".

"Стороны до сих пор расходятся во мнениях относительно сроков выполнения обязательств и того, кто именно должен сделать первые шаги", – сообщил источник, заверив, что Белый дом "остаётся терпеливым и полностью приверженным своей цели – не допустить, чтобы Иран когда-либо получил ядерное оружие".

Собеседник признал, что в Вашингтоне довольно скептически относятся к обещаниям Тегерана, ведь иранцы уже нарушали так называемый меморандум о взаимопонимании и обстреливали коммерческие суда в Ормузском проливе. "На этот раз США нужны гарантии, что Иран настроен серьезно, а не просто пытается выбраться из сложной ситуации, в которой оказался", — сказал американский чиновник.

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Как писал OBOZ.UA:

– 18 сентября президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против России и Ирана. Документ предусматривает расширение санкций, таможенных мер и запретов в отношении РФ, а также продление действующих ограничений против Исламской Республики.

– Между тем Китай призвал США и Иран как можно скорее возобновить переговоры и урегулировать конфликт между ними. В Пекине заявили, что противостояние Вашингтона и Тегерана не соответствует общим интересам сторон и международного сообщества. Китайская сторона призвала вернуться к дипломатии и решать спорные вопросы путем диалога.

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