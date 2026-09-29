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Трамп готов пойти на определенные санкционные уступки Ирану в обмен на конкретные шаги Тегерана по ядерной программе – Axios

Дарья Дурова
Дарья Дурова
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Трамп готов пойти на определенные санкционные уступки Ирану в обмен на конкретные шаги Тегерана по ядерной программе – Axios
Президент США Дональд Трамп
Источник: пресс-служба Белого дома

В обмен на определенные обязательства в отношении своей ядерной программы Иран может добиться ослабления санкционного давления и возврата замороженных активов. На такие уступки ради мирного соглашения якобы может пойти президент США Дональд Трамп.

Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на американских чиновников. Ранее глава Белого дома заявил СМИ, что ожидает продолжения переговоров с Тегераном на этой неделе, то есть до 4 октября.

По данным журналистов, Вашингтон будут представлять специальные посланники Стив Виткофф и Джаред Кушнер, вице-президент Джей Ди Венс и государственный секретарь Марко Рубио.

Позиции сторон пока остаются далекими друг от друга. Исламская Республика хочет, чтобы переговоры были сосредоточены на Ормузском проливе и военно-морской блокаде США. В то же время Соединенные Штаты требуют конкретных уступок в отношении ядерной программы Ирана.

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Неназванный собеседник Axios сообщил, что соглашения не будет, "если не будут урегулированы ядерные вопросы".

"Стороны до сих пор расходятся во мнениях относительно сроков выполнения обязательств и того, кто именно должен сделать первые шаги", – сообщил источник, заверив, что Белый дом "остаётся терпеливым и полностью приверженным своей цели – не допустить, чтобы Иран когда-либо получил ядерное оружие".

Собеседник признал, что в Вашингтоне довольно скептически относятся к обещаниям Тегерана, ведь иранцы уже нарушали так называемый меморандум о взаимопонимании и обстреливали коммерческие суда в Ормузском проливе. "На этот раз США нужны гарантии, что Иран настроен серьезно, а не просто пытается выбраться из сложной ситуации, в которой оказался", — сказал американский чиновник.

Как писал OBOZ.UA:

– 18 сентября президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против России и Ирана. Документ предусматривает расширение санкций, таможенных мер и запретов в отношении РФ, а также продление действующих ограничений против Исламской Республики.

– Между тем Китай призвал США и Иран как можно скорее возобновить переговоры и урегулировать конфликт между ними. В Пекине заявили, что противостояние Вашингтона и Тегерана не соответствует общим интересам сторон и международного сообщества. Китайская сторона призвала вернуться к дипломатии и решать спорные вопросы путем диалога.

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