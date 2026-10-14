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Трамп объявил о масштабной разведке нефти и газа в Гренландии

Иван ЧерленскийИван Черленский
Time to read1 мин
icon 291
Трамп объявил о масштабной разведке нефти и газа в Гренландии
Дональд Трамп

В среду, 14 октября, президент США Дональд Трамп заявил, что в Гренландии готовятся начать масштабную разведку нефтяных, газовых и минеральных ресурсов. При этом он не уточнил подробностей этих планов.

Об этом сообщает Reuters. Издание ссылается на пост Трампа в его социальной сети Truth Social.

"На нашей новой и замечательной Гренландии готовятся начать масштабную разведку нефти, газа и полезных ископаемых", — написал американский президент.

Он также заявил, что, по словам некоторых экспертов, Гренландия обладает значительно большими запасами легкодоступной нефти, чем почти любая другая территория мира.

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Отдельно глава Белого дома подчеркнул стратегическое значение острова для обороны США. По его словам, любая будущая атака на Соединенные Штаты будет проходить через Гренландию, где американские силы смогут перехватывать беспилотники, ракеты и другие виды вооружения, даже те, которые еще не изобретены.

"Это дает нам время, местоположение и обзорность, как нигде больше в мире!" — добавил Трамп.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 22 сентября США, Дания и Гренландия подписали рамочное соглашение о безопасности в Арктике. Оно предусматривает создание дополнительных оборонных объектов на острове, а окончательные решения о размещении американских баз должно принимать правительство Дании по согласованию с США. Документ также подтверждает суверенитет Дании и право Гренландии на самоопределение.

Что предшествовало

Ранее стало известно, что США активизировали переговоры с Данией о расширении военного присутствия на острове. Речь шла о доступе к трем дополнительным базам, включая две, которые ранее использовались американскими военными.

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