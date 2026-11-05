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Time выпустил "знаковую" обложку с Трампом после поражения республиканцев на выборах

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 мин
243
Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Журнал Time представил новую обложку с президентом США Дональдом Трампом, рот которого заклеен стикером. На наклейке размещена надпись "Я проголосовал".

Выпуск посвятили результатам промежуточных выборов в Конгресс США, которые состоялись 3 ноября. Об этом издание сообщило в социальной сети Х.

Новая обложка Time с Трампом: что известно

На новой обложке журнала Time изображен Дональд Трамп с заклеенным ртом. Для этого использовали стикер с надписью "Я проголосовал".

Обложка посвящена прошедшим выборам в Конгресс США и их политическим последствиям для американской власти.

В сообщении журнала отмечается, что впервые после возвращения Трампа в Вашингтон демократы получат возможность влиять на законодательную повестку, вызывать представителей администрации для дачи показаний и расследовать обвинения в коррупции.

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"Впервые с тех пор, как Трамп вернулся в Вашингтон, демократы смогут определять законодательную повестку, заставить чиновников администрации дать показания, расследовать обвинения в коррупции и заставить республиканцев принимать трудные решения", – говорится в сообщении.

Time выпустил ''знаковую'' обложку с Трампом после поражения республиканцев на выборах

Новая обложка Time с Трампом. Источник: x.com/TIME

Time выпустил ''знаковую'' обложку с Трампом после поражения республиканцев на выборах

Time выпустил знаковую обложку с Трампом. Источник: Скриншот

Чем завершились промежуточные выборы в США 3 ноября

Напомним, в США состоялись промежуточные выборы в Конгресс. И согласно прогнозам, и по данным подсчетов, Демократическая партия получает большинство не только в Палате представителей, но и в Сенате.

Как сообщал OBOZ.UA, после того как республиканцы потерпели катастрофическое поражение на промежуточных выборах в США, Дональд Трамп уже задумался о том, должен ли министр обороны Пит Хегсет остаться на своей должности. Причем об этом он даже спрашивал своих советников – как лично, так и во время телефонных разговоров с ними.

Также Дональд Трамп признал, что война в Иране повлияла на результаты выборов и стала одной из причин поражения республиканцев. По его словам, из-за конфликта временно выросли цены на бензин. Однако он подчеркнул, что все равно принял бы решение начать операцию против Ирана, чтобы не допустить появления у него ядерного оружия.

А еще OBOZ.UA писал: несмотря на сокрушительное поражение республиканцев на промежуточных выборах в США, Дональд Трамп снова заговорил о новом бальном зале в Белом доме. Он размечтался о том, как будет принимать в нем мировых лидеров, в частности глав Китая и России Си Цзиньпина и Владимира Путина.

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