''Те времена давно прошли'': Трамп заявил, что США больше не нуждаются в соглашении с Ираном, и поручил Венсу бороться с коррупцией

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон больше не заинтересован в заключении сделки с Ираном. В то же время он поручил вице-президенту Джей Ди Вэнсу сосредоточиться на борьбе с коррупцией и преступностью в городах и штатах, которыми управляют демократы.

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Об этом Трамп написал в четверг, 12 ноября, в своей социальной сети Truth Social. В публикации американский лидер также заявил, что США уже располагают иранскими деньгами и контролируют Ормузский пролив.

Миллиарды под вопросом

Трамп призвал Вэнса уделить все внимание масштабной коррупции и преступности в городах и штатах, которыми управляют представители Демократической партии.

"Синие штаты, такие как Миннесота, Калифорния, Иллинойс и многие другие, находятся в ужасном состоянии из-за плохого управления и коррупции. Каждый месяц там похищают миллиарды долларов", – написал президент США.

Он также предположил, что прекращение таких злоупотреблений позволило бы быстро сбалансировать федеральный бюджет.

"Коррупция заложена в крови демократического руководства!" – заявил Трамп.

Отдельно американский президент высказался о переговорах с Ираном, фактически дав понять, что больше не видит необходимости в заключении договоренностей с Тегераном.

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"Нам не нужна сделка с Ираном. Те времена давно прошли. У нас есть их деньги – сотни миллиардов долларов, и у нас есть их пролив!" – написал он.

Переговоры с Ираном

Еще недавно вице-президент Джей Ди Вэнс играл активную роль в переговорах с Ираном. Речь шла о достижении договоренностей по разблокированию Ормузского пролива и ограничению иранской ядерной программы.

Теперь же Трамп поручил ему сосредоточиться на внутренних проблемах США. В частности, на возможных коррупционных схемах в штатах, где у власти находятся демократы.

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В то же время демократы, взявшие под контроль обе палаты Конгресса США, неоднократно заявляли о намерении расследовать возможные коррупционные сделки с участием самого Трампа, членов его семьи и ближайшего окружения.

Таким образом, заявление президента прозвучало на фоне политического противостояния между республиканцами и демократами, в частности вокруг вопросов коррупции и контроля за использованием государственных средств.

Ранее OBOZ.UA сообщал, как Трамп и Нетаньяху устроили перепалку во время переговоров по Ирану.