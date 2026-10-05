"Теория победы": НАТО разрабатывает план отражения российской атаки с помощью дронов и искусственного интеллекта – Bloomberg

НАТО разрабатывает стратегию, призванную обеспечить быстрое отражение возможного нападения России на восточный фланг Альянса. План предусматривает сочетание традиционных вооруженных сил с новыми технологиями, в частности с дронами, системами с минимальным участием людей и искусственным интеллектом.

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Об этом сообщает Bloomberg, который ознакомился с несекретной версией документа под названием "Теория победы". Ожидается, что 12 октября в Польше его представит Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.

Как НАТО планирует противостоять возможной атаке

Документ призван объяснить союзникам, как Альянс будет действовать в случае вторжения на территорию НАТО. По словам чиновников и дипломатов, знакомых с подготовкой стратегии, она также призвана продемонстрировать готовность Альянса и успокоить общественность, объяснив необходимость увеличения оборонных расходов.

В то же время генеральный секретарь НАТО Марк Рютте недавно заявил, что в настоящее время нет признаков подготовки России к прямому конвенционному нападению на Альянс, однако Европа должна быть готова к постоянным гибридным атакам.

Представитель Гринкевича полковник Мартин О’Доннелл отказался раскрывать детали плана, но подчеркнул его оборонительный характер.

"Теория победы Верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе проста: сохранить преимущество Альянса. Учитывая сложную и нестабильную глобальную обстановку в сфере безопасности, нам нужно уже сейчас создавать условия для сдерживания агрессии и, при необходимости, победы в случае нападения", — сказал он.

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Дроны и ИИ должны дополнить традиционное оружие

В случае российского нападения НАТО планирует остановить вторжение с помощью сухопутных войск и других сил на восточном фланге. При этом Альянс хочет использовать недорогие дроны, системы с минимальным участием людей и средства наведения на цели на основе искусственного интеллекта.

После получения свободы маневра стратегия предусматривает уничтожение систем командования и управления противника, что должно способствовать быстрому разгрому российских сил.

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В то же время в документе подчеркивается необходимость коллективного противодействия гибридным угрозам — агрессивным действиям, не достигающим уровня открытого вооруженного конфликта. Демонстрация готовности, как указано в стратегии, должна убедить противника в том, что он не сможет победить.

НАТО увеличивает расходы на оборону

Страны Альянса, особенно европейские государства, значительно увеличили расходы на оборону. В то же время между союзниками продолжаются дискуссии о том, как распределять средства между традиционными видами вооружений, в частности танками, и новыми технологиями, которые приобрели особое значение во время войны России против Украины.

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По данным Bloomberg, этим летом США также направили союзникам по НАТО анкету относительно их оборонных расходов и поддержки политики президента США Дональда Трампа. Эти данные должны помочь в принятии решений относительно запланированного сокращения американских военных ресурсов, задействованных в обороне Европы.

В рамках этой анкеты Вашингтон также спрашивал у союзников, располагают ли они дополнительными силами, которые могут предоставить НАТО для реализации оборонных планов Гринкевича.

Напомним, российские дроны все чаще нарушают воздушное пространство европейских стран. В ISW считают, что Москва таким образом пытается нормализовать нарушения воздушного пространства стран Европы и НАТО.

Как писал OBOZ.UA, Россия готовит гибридные операции на территории стран ЕС и НАТО. По данным ГУР, российские спецслужбы могут привлекать завербованных агентов для диверсий против военных объектов, критической инфраструктуры и систем связи.