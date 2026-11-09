Тайная сеть РФ использовала протесты во Франции для дезинформации – отчет ЕС

Российская дезинформационная сеть Operation Overload пыталась использовать массовые протесты во Франции, чтобы усилить страх перед миграцией и создать впечатление, что французские власти утратили контроль над ситуацией. Для этого распространяли фальшивые видео, имитировавшие сюжеты западных СМИ, в частности с ложными утверждениями об изнасиловании протестующих мигрантами и угрозе терактов.

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Об этом говорится во внутреннем отчете Европейского Союза, с которым ознакомилось агентство Reuters. Отдельная оценка, подготовленная Министерством иностранных дел Франции, также зафиксировала распространение в соцсетях враждебных нарративов со стороны аккаунтов, связанных с Израилем и движением MAGA в США.

Как Россия пыталась использовать протесты во Франции

Согласно отчету ЕС, российская сеть действовала с 7 по 21 октября. Ее целью было представить французское руководство слабым и все более авторитарным. В то же время авторы документа подчеркнули, что не нашли доказательств того, что Москва или другие внешние силы организовали протесты или способствовали их эскалации. Речь шла именно об использовании уже существовавших беспорядков в собственных интересах.

Массовые акции протеста вспыхнули в городах Франции в прошлом месяце. Демонстрации были вызваны недовольством ростом стоимости жизни и ухудшением качества государственных услуг, а в отдельных городах переросли в одни из самых масштабных за последние десятилетия беспорядков.

В документе ЕС отмечается, что подобные события создают возможности для подрыва доверия к национальным правительствам, усиления страха и раскола в обществе, а также влияния на общественное мнение накануне выборов.

Публикации набрали миллионы просмотров

Оценка МИД Франции показала, что десять самых популярных публикаций о беспорядках во Франции из пророссийских информационных кругов набрали 2,8 млн просмотров в соцсети X за период с 16 по 18 октября.

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В то же время гораздо более широкую аудиторию охватили публикации аккаунтов, связанных с движением MAGA и израильскими чиновниками и инфлюенсерами. Десять самых популярных публикаций представителей MAGA собрали более 49 млн просмотров, а публикации израильских чиновников, государственных аккаунтов, СМИ и инфлюенсеров – более 35 млн.

Старший политолог аналитического центра RAND Corporation Элина Трейгер назвала такие кампании медленной "конкуренцией нарративов". По ее словам, со временем они могут влиять на восприятие западных демократий в Европе и за ее пределами, в частности усиливая антииммиграционные настроения.

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Что известно о сети Operation Overload

В отчете ЕС отмечается, что Operation Overload действует с сентября 2023 года и направлена против западных публичных лиц, учреждений и СМИ. Ее задачей называют дискредитацию этих структур и их поддержки Украины, а также продвижение контента, отвечающего интересам России.

В частности, сеть распространяет утверждения, будто европейские правительства уделяют Украине больше внимания, чем внутренним проблемам собственных стран. По данным британского Института стратегического диалога, операция использует поддельные новостные видео, искусственный интеллект для клонирования голосов экспертов, фальшивые газетные заголовки и манипуляции с изображениями.

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В августе представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова отвергала обвинения французского государственного органа Viginum в распространении дезинформации о выборах во Франции 2027 года. На этот раз российский МИД не ответил на запрос Reuters о комментарии.

Президент Франции Эммануэль Макрон 21 октября заявил, что видимых признаков иностранного вмешательства в организацию протестов не было, однако наблюдались манипуляции информацией из-за рубежа. В то же время Reuters отметило, что не смогло независимо проверить утверждения, приведенные в обоих внутренних отчетах.

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Напомним, 31 октября Францию охватила третья волна массовых протестов, в которых приняли участие около 320 тысяч человек. Большинство акций сначала проходили мирно, однако вечером в Париже и других городах вспыхнули столкновения с полицией, применившей слезоточивый газ, дубинки и светошумовые гранаты.

Как писал OBOZ.UA, во время массовых протестов во французском Лиможе участники беспорядков подожгли историческое здание мэрии, построенное в конце XIX века. Огонь охватил крышу сооружения, а позднее обрушилась его 43-метровая колокольня, которой было 143 года.