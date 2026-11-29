Подсанкционный танкер Kairos, который связывают с российским теневым флотом, сел на мель в Черном море у болгарского побережья. На борту находятся двое иностранцев, однако угрозы их жизни и здоровью в настоящее время нет.

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Об этом сообщает Министерство транспорта Болгарии. Информацию о судне опубликовало болгарское СМИ Novinite.

До субботы танкер находился на якоре в Бургасском заливе. Однако из-за технической неисправности якорь перестал удерживать судно, после чего оно начало дрейфовать под воздействием сильного ветра и шторма.

Около 20:00 в субботу, 28 ноября, Kairos сел на мель к юго-востоку от города Созополь, возле мыса Колокита. Судно остановилось примерно в 100-150 метрах от берега.

На борту остаются двое иностранных граждан. По словам заместителя губернатора Бургасской области Георгия Маджарова, их жизни ничто не угрожает. Однако из-за неблагоприятных погодных условий утром 29 ноября эвакуировать людей не удалось.

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По информации владельца, танкер не перевозит груз. Однако в одной из цистерн может оставаться некоторое количество топлива. Его точный объем пока не установили, поскольку судно еще не обследовали.

Известно, что Kairos находится под санкциями Европейского союза и Великобритании из-за принадлежности к российскому теневому флоту. Эту сеть судов Россия использует для транспортировки нефти и обхода международных ограничений.

Танкер находится в территориальных водах Болгарии с декабря 2025 года. Он прибыл туда после поражения украинским дроном в Черном море, которое произошло в турецких водах. Сначала судно заметили вблизи Ахтополя, а позже переместили в район Бургаса.

Главные истории дня

В июле Greenpeace-Болгария сообщала об обнаружении десятков нефтяных пятен вблизи Kairos на спутниковых снимках. Однако Морская администрация Бургаса после проверки акватории заявила, что признаков утечки топлива не обнаружила.

Также в ноябре 2025 года два танкера российского теневого флота – Kairos и Virat – подверглись взрывам в Черном море неподалеку от турецкого пролива Босфор.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина будет преследовать российские корабли, которые перевозят оружие для войны против нее, и наносить по ним удары даже в международных водах. Такие суда не избегут украинского ответа, если их удастся обнаружить.