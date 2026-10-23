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Такого масштаба там не видели десятилетиями: Израиль начал подготовку к операции на Западном берегу реки Иордан

Надежда ДанищукНадежда Данищук
Time to read2 мин
249
Такого масштаба там не видели десятилетиями: Израиль начал подготовку к операции на Западном берегу реки Иордан
Нетаньяху объявил осаду Хеврона

Израиль готовится к масштабной военной операции на Западном берегу реки Иордан после того, как вблизи Хеврона двое вооруженных палестинцев застрелили двух израильских военнослужащих и ранили еще троих. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о подготовке операции, которую назвал крупнейшей на Западном берегу с 1967 года, а также объявил о блокаде Хеврона и соседнего города Хальхуль.

Об этом пишет The Guardian. Издание сообщает, что после нападения израильские власти начали кампанию коллективного наказания палестинцев в Хевроне, в частности заявили о массовом сносе домов и принудительном выселении жителей районов, откуда были родом нападавшие.

Как произошло нападение

По данным израильских военных, нападение совершили двое мужчин, вооруженных автоматической винтовкой и пистолетом. Они ехали на автомобиле с израильскими номерными знаками и открыли огонь после того, как военнослужащие остановили их на временном блокпосту неподалеку от Хеврона.

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Перестрелка длилась около 20 минут. Оба нападавших были убиты.

Фотограф AFP, который случайно оказался неподалеку и стал свидетелем боя, рассказал, что видел двух палестинцев с пистолетом и автоматическим оружием, которые обменивались огнем с израильскими военными.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу вместе с министром обороны Исраэлем Кацем немедленно посетил место происшествия и объявил о жестких ответных мерах

Нетаньягу объявил о подготовке масштабной операции

Нетаньягу заявил, что планы новой военной операции уже разработаны. По его словам, конкретной даты ее начала пока нет, однако она "на подходе".

Премьер-министр Израиля также пообещал массовый снос домов и принудительное выселение палестинцев в Хевроне, а также расширение израильских поселений на Западном берегу.

Хеврон – крупнейший палестинский город на Западном берегу, где проживают около 250 тысяч человек.

Первый дом снесли через несколько часов после нападения

Первые сносы начались уже через несколько часов после стрельбы. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич опубликовал видео, на котором он стоит перед бульдозером, разрушающим палестинский дом неподалеку от места перестрелки.

По словам Смотрича, снос дома, который был построен без соответствующего разрешения, должен был "создать сдерживающий эффект и заставить заплатить цену".

В то же время Верховный суд Израиля временно запретил дальнейшие сносы после срочного иска правозащитника Мохаммеда Дахлеха. Он заявил, что такие действия нарушают международное право, запрещающее коллективное наказание, и израильское административное законодательство.

Израиль заявил о принудительном выселении и сносе домов

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о подготовке дальнейших масштабных сносов и принудительного перемещения палестинцев.

Он прямо сравнил предстоящую операцию в Хевроне с действиями Израиля в секторе Газа и лагере беженцев Дженин. По словам Каца, жителей районов Хеврона, откуда родом нападавшие, должны выселить.

Кац заявил, что "модель лагеря беженцев Дженин приходит в Хеврон", добавив, что действия Израиля будут такими же, "как в Газе" и "как в Ливане".

Как сообщал OBOZ.UA, США и Израиль рассматривают возобновление ударов по Ирану, которые могут нанести после промежуточных выборов в Конгресс США. Среди потенциальных целей – ядерные объекты, ракетный арсенал и инфраструктура Ирана, а военные двух стран готовятся к короткой, но интенсивной операции.

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