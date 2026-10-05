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"Силы суперинтеллекта": Трамп заявил о создании новой структуры для развития ИИ в США

Катя Поплюйко
Катя Поплюйко
Time to read2 мин
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"Силы суперинтеллекта": Трамп заявил о создании новой структуры для развития ИИ в США
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп объявил о создании новой рабочей группы, которая будет заниматься развитием искусственного интеллекта в стране. Ее возглавит директор Национальной разведки Джей Клейтон.

Новая структура под названием "Силы суперинтеллекта" должна координировать сотрудничество федеральных властей с технологическими компаниями и общественностью и способствовать укреплению лидерства США в сфере ИИ. Об этом сообщает BBC.

Трамп создал новую группу по вопросам ИИ

Как подчеркнул глава Белого дома, новая структура должна помочь США сохранить лидирующие позиции в сфере технологий искусственного интеллекта. Кроме того, "Силы суперинтеллекта" будут координировать сотрудничество федеральных властей с общественностью и представителями технологической отрасли.

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В рабочую группу войдут, в частности, председатель Федеральной торговой комиссии Эндрю Фергюсон и заместитель министра обороны по вопросам исследований и инженерии Эмиль Майкл. Также в ее состав Трамп включил директора Управления по управлению персоналом Скотта Купора.

Ожидается, что рабочая группа будет напрямую подчиняться президенту США и главе аппарата Белого дома Сьюзи Вайлз. Ее создание произошло на фоне дискуссий о необходимости усиления контроля за развитием ИИ и призывов представителей технологической индустрии к введению более четких правил.

Еще на прошлой неделе Трамп анонсировал создание отдельного совета, который должен был бы контролировать вопросы безопасности искусственного интеллекта. Это произошло после подписания ведущими технологическими компаниями пакта о регулировании этой технологии.

Напомним, 19 сентября Трамп заявил, что хочет создать в США Силы искусственного интернета по образцу Космических сил – подразделения Вооруженных сил Соединенных Штатов. Республиканец считает, что "ИИ – это следующая промышленная революция".

Как писал OBOZ.UA, искусственный интеллект уже активно применяется в военных операциях. Согласно данным доклада Anthropic, ИИ использовался в операции, связанной с Ираном, для отслеживания позиций кораблей, американского персонала, спутниковых снимков и транзитных веб-сайтов.

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