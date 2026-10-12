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"Сигнал тревоги для всего мира": в ООН впервые зафиксировали рост количества людей, живущих в острой бедности

Дарья ДуроваДарья Дурова
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"Сигнал тревоги для всего мира": в ООН впервые зафиксировали рост количества людей, живущих в острой бедности
Бедность. Иллюстративное фото. Источник: Freepik

Количество людей в мире, живущих в условиях многомерной бедности, достигло 1,2 миллиарда. Этот показатель вырос впервые с начала проведения исследований в 2010 году, увеличившись на 51,5 миллиона по сравнению с предыдущим обновлением.

Об этом 12 октября сообщила пресс-служба Программы развития Организации Объединенных Наций. Отметим, что Глобальный индекс многомерной бедности специалисты ПРООН определяют совместно с коллегами из ОВХИ – Оксфордской инициативы по вопросам бедности и человеческого развития.

Исследования показывают, что среди 1,2 миллиарда человек, выживающих в условиях крайней бедности, 617 миллионов – это дети, и примерно 83% проживают в сельской местности.

"Рост бедности должен стать тревожным сигналом для всего мира. За этими цифрами стоят 1,2 миллиарда человек, сталкивающихся с взаимоусиливающими друг друга трудностями: голодом, пропущенным обучением, нехваткой чистой воды или электроэнергии. Это недопустимо. Так не должно быть", – заявил бывший премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, руководитель Программы развития ООН.

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Он отметил, что ряду государств удалось снизить показатель ГИМБ. "Мы знаем, что прогресс возможен. Страны, которые совместно, а не в изоляции, решили эти проблемы, показали, чего можно достичь решительными действиями", – сказал Кроо.

Среди стран, в которых ситуация ухудшилась, есть Нигерия. В течение 2010-х годов ГИМБ там снижался, но в 2020-х это изменилось: выросли как уровень бедности, так и количество людей, которые считаются многомерно бедными.

"Нигерия демонстрирует, насколько хрупким может быть прогресс", – отметили в ПРООН.

Что такое Глобальный индекс многомерной бедности

Отметим, что ГИМБ измеряет не только уровень дохода. Глобальный индекс многомерной бедности выходит за эти рамки, чтобы отразить, как люди сталкиваются с бедностью в повседневной жизни.

Индекс учитывает следующие показатели:

  • здоровье (отсутствие детской смертности, недоедание);
  • образование (количество лет обучения в школе и посещаемость школы);
  • уровень жизни (доступ к электричеству, чистой питьевой воде, санитарии, топливу для приготовления пищи, жилью и базовым активам).

Исследователи считают людей многомерно бедными, если они лишены трети и более из этих показателей.

Как писал OBOZ.UA, в Украине в 2025 году 41,6 % населения жили за чертой бедности. Всемирный банк относит к этой категории те домохозяйства, в которых доход на одного взрослого ниже фактического прожиточного минимума (здесь – 8312 грн в 2025 г.), а не ниже показателя из госбюджета (2920 грн в 2025 г.)

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