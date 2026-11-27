Президент США Дональд Трамп опубликовал изображение, созданное с помощью искусственного интеллекта. На нем американский лидер предстал в образе Вито Корлеоне – главного персонажа культового фильма "Крестный отец".

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Соответствующее изображение появилось на странице Трампа в соцсети Truth Social. В публикации обыграно имя киногероя: вместо "Вито" использовано слово "VETO", поэтому персонаж превратился в "Вето Корлеоне".

Публикация появилась на фоне успеха Демократической партии на промежуточных выборах в Конгресс США. По их итогам демократы получили как минимум 258 из 435 мест в Палате представителей. Это лучший результат партии на всеобщих выборах в нижнюю палату с 1992 года.

С января демократы будут иметь большинство в Палате представителей. В Сенате они также получили преимущество – 56 мест из 100, что стало их лучшим результатом более чем за десять лет.

Получив контроль над обеими палатами Конгресса, демократы планируют активнее использовать свои полномочия для надзора за деятельностью администрации Трампа. В частности, они намерены провести расследование о том, как американский лидер и его семья увеличили свое состояние после его возвращения в Белый дом.

Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис также не исключил возможности третьей попытки импичмента Трампа.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 1 ноября Дональд Трамп пригрозил накладывать вето на предложения демократов в случае их победы на выборах в Конгресс. Он заявил, что после месяца или двух отклонения их инициатив они будут вынуждены прийти к нему на переговоры.